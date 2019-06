Lozoya no será arrestado porque no lo van a encontrar: abogado

En entrevista telefónica con Notimex, Coello Trejo consideró “lógico” que fuera retirada la suspensión definitiva contra su aprehensión, toda vez que no compareció la semana pasada ante el juzgador.

El abogado Javier Coello Trejo, defensor de Emilio Lozoya, afirmó hoy que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) continúa en la Ciudad de México, pero descartó que vaya a ser detenido porque “no lo van a encontrar”.

Aceptó que el exfuncionario federal puede ser arrestado en cualquier momento “si lo encuentran”, pero “no lo van a detener”, porque “no lo van a encontrar”.

Sin embargo, señaló que “el juicio de amparo continúa y vamos nosotros a presentar todas nuestras pruebas en virtud de que la Fiscalía nunca nos citó para poder defendernos”.

Informó que se agotarán todas las vías legales en su defensa e informó que el exdirector de Pemex se encuentra en buenas condiciones de salud, aunque “dolido”, porque es injusto todo lo que le están imputando y “lo vamos a probar”.

Es una persecución política, reiteró, “es más política que legal”, tal y como lo expresó la semana pasada en una misiva Lozoya Austin. Dijo que esa persecución no es de este gobierno “obviamente”, aunque no nos consta del anterior.

“Usted lo verá lunes próximo cuando yo dé a conocer lo que me ordenó hacer”, declaró el abogado Coello Trejo en la entrevista.

“De este sexenio no, no tenemos nada contra este sexenio, está cumpliendo con su obligación, pero sí vamos a probar que los datos que tiene la Fiscalía General de la República no son los adecuados”, expuso.

¿Fue una trampa?, se le preguntó, a lo que respondió “no, no una trampa”, pero esto de los nitrogenados “es de verdad de risa pensar que dos años antes de que Emilio Lozoya fuera director de Pemex, Altos Hornos le dio dinero”.

“¿Cómo sabían que iba a ser director de Pemex, si se supone que él iba a ser el secretario de Relaciones Exteriores, eso lo sabe todo el mundo?”, añadió.

“Es como si yo le doy dinero para que, si llega dentro de tres años al cargo, me dé un contrato. Es de risa, eso hay que probarlo ante la justicia”, consideró.

El abogado adelantó que para probar su inocencia se recurrirá a todas las instancias legales, tanto nacionales como internacionales. Confió en que Lozoya Austin “no pisará la cárcel”.

De los familiares del exdirector de Petróleos Mexicanos, dijo que se congeló una cuenta de la esposa y otra de la mamá de Lozoya Austin, en cuyos casos ya se presentaron los amparos.

De la orden de aprehensión contra la hermana, dijo que ella está a “buen recaudo”.