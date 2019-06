Los verdaderos adversarios del PRI, quienes gobiernan con ocurrencias: Ruiz Massieu

La presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, llamó a la unidad a quienes competirán por la dirigencia de ese instituto político, y señaló que sus adversarios no están dentro de las filas del partido tricolor, sino en quienes gobiernan con ocurrencias y no escuchan las voces críticas.

En su mensaje en el marco de la XLVI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, instó a los militantes y a quienes buscan sucederla a cuidar y fortalecer al partido, a salir fortalecidos de ese proceso interno, sin fracturas ni divisiones. “Que somos un partido capaz de renovarse” para relanzar un diálogo con la ciudadanía.

En la sede nacional priista, subrayó que los adversarios no están al interior de esa fuerza política, “no están entre nosotros, sino en los que no escuchan las voces críticas, los que gobiernan desde la ocurrencia y desde los caprichos conducen a las familias a una incertidumbre económica y de futuro. Los adversarios son aquellos que no creen en la democracia, pero sí creen en voluntarismo autoritario”.

Para hacerle frente a esos adversarios es que el PRI se está fortaleciendo, se está renovando a fin de buscar la confianza de la ciudadanía, “como el partido constructor y no destructor de nuestras instituciones”.

Ante legisladores federales, líderes de sectores y estatales, Ruiz Massieu Salinas destacó la decisión del Consejo Político Nacional de realizar por sí mismos la elección interna, por el inviable costo de 230 millones de pesos que propuso el Instituto Nacional Electoral (INE) para dicho proceso.

Además de que se cambiaron las condiciones originalmente establecidas y para evitar multas por una indebida afiliación, lo que hizo inaceptable la propuesta del INE.

En ese sentido, explicó que la decisión de que el proceso interno de la nueva dirigencia nacional del PRI sea ejecutada por sus propios medios y recursos, con la participación de diversas comisiones, permitirán que el partido salga fortalecido.

La presidenta del PRI garantizó a los contendientes imparcialidad en la organización del proceso. “Los militantes y aspirantes pueden estar seguros de ello”.