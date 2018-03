Los mexicanos queremos una sociedad incluyente: Juana Cuevas de Meade

El 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down

En ocasión del Día Mundial del Síndrome de Down 2018, que se conmemora este 21 de marzo, la señora Juana Cuevas de Meade visitó la Fundación John Langdon Down A. C. Afirmó que los mexicanos queremos una sociedad más incluyente, en la que las personas con este síndrome reciban atención adecuada, respeto y sobre todo una mejor calidad de vida.

“Todos queremos una sociedad incluyente en la que tengamos los mismos derechos y también queremos una sociedad que sea accesible para todos, una sociedad en la que podamos participar y donde seamos tomados en cuenta”, señaló.

Dijo que es necesario fortalecer el apoyo a quienes padecen Síndrome de Down, porque ello nos hará una mejor sociedad.

Juana Cuevas de Meade visitó la Escuela Mexicana de Arte Down, donde admiró la obra pictórica, plástica y los grabados que realizan los alumnos de este centro, cuyas manifestaciones artísticas han sido expuestas tanto a nivel nacional como internacional.

El síndrome de Down es un trastorno genético de los cromosomas que provoca retraso intelectual y del desarrollo. En 2011, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down, con el objetivo de promover la conciencia pública para la adecuada atención a quienes lo padecen.

En su oportunidad, la presidenta fundadora de esta asociación, Sylvia G. Escamilla, afirmó que su misión es “promover los derechos humanos, la dignidad y el potencial de las personas con Síndrome de Down, para mejorar su calidad de vida”.

Se estima que a nivel mundial 6 millones de personas padecen Síndrome de Down. En México la cifra alcanza alrededor de 180 mil personas.