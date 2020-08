Los mencionados en denuncia de Lozoya deben declarar… Es una pesadilla: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya tiene conocimiento de la denuncia que presuntamente presentó Emilio Lozoya, que no la ha terminado de leer, que los mencionados deben declarar y que es como una pesadilla.

“Todo indica que es cierta, efectiva, que no es apócrifa”, expresó.

“El documento es auténtico porque ya han reaccionado muchos de los involucrados”, indicó.

López Obrador agregó que no la terminó de leer porque son 63 páginas, “y me estaba desvelando y no quería tener pesadillas”.

“Sí está escandalosa… Mucho más fuerte (que una serie de televisión)”, añadió.

El Presidente aseguró que es muy grave, aunque lo que ahí se especifica no significa que sea cierto, falta que la autoridad recabe todas las pruebas.

Reiteró que tiene que llamarse a declarar a los mencionados.

Pidió que le permitan que la termine de leer para continuar sobre el tema.

Dijo que debe investigarse quién filtró el documento, recordó que otros documentos también se han distribuido sin autorización de la Fiscalía.