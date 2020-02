Los “machistas” son los conservadores: AMLO

El Presidente pide que quienes tengan problemas con el gobierno actual que no se disfracen de feministas

Sobre la manifestación de mujeres en Hermosillo, Sonora, que terminó en vandalismo, el Presidente López Obrador, reiteró que se deben atender las causas.

Dijo que en eso están trabajando todos los días.

Se le dará preferencia a los pobres y sectores vulnerables, niñas, niños, discapacitados, indicó.

Preguntó, ¿saben dónde está el machismo, los que discriminan?

“En los conservadores”, aseguró.

Que todo mundo se manifieste es un derecho, agregó.

“Lo único que planteamos es ‘no a la violencia’”, señaló.

Y no a la manipulación, no al oportunismo. Si tienen problemas con nosotros que no se disfracen de feministas, porque eso es hasta inmoral, dijo.

Mejor, expresó, que ellos levanten su movimiento.

Sobre el caso de Fátima, niña de siete años, dijo que estaba seguro que la señora que ayudó al esclarecimiento (la Tía Irma) es una mujer consciente que quiere ayudar.

“Incluso no se le reconoció y fue una contribución muy importante, por que hay un ambiente distinto”.

Dio a entender que no descartarían una campaña contra el machismo.

No solo con lo que tiene que ver con las libertades, la equidad de género.

“Fui el primer gobernante en darle la misma participación a las mujeres que los hombres”, expresó.

Añadió que cuando fue oposición formó parte de un movimiento para que la mitad del Congreso fueran mujeres.

De las 10 u 11 millones de becas hoy entrega el gobierno es para niñas y mujeres, agregó.

Mencionó así ejemplos de todos los programas actuales en donde las beneficiarias son mujeres.

GARANTIZA ABASTO DE MEDICINAS

Sobre la capacidad del Sector Salud para atender los casos de cáncer de mama, el Presidente López Obrador dijo que durante el gobierno neoliberal se abandonó la atención.

“Así como se abandonó lo relacionado con el sistema educativo, lo de la energía pública, lo de Pemex”, señaló.

Porque el propósito era privatizar, indicó.

Por eso crecieron las escuelas particulares, de paga. Lo mismo pasó en salud, no se invirtió en ese sector, crecieron las grandes empresas prestadoras de servicio privado, indicó.

“Qué pasó si no se construyeron nuevos hospitales, si no hubo capacidad para atender la demanda como cáncer de mama”, preguntó.

Ahora se mejorará la atención garantizando el derecho del pueblo a la salud, añadió.

Por eso, dijo, estamos enfrentando la falta de espacios, de camas, de equipos, pero eso es lo que vamos a ir atendiendo hasta mejorar el servicio de salud.

Si vamos a garantizar que la gente sea atendida bien y que no falten las medicinas, aseguró el Presidente.

El Presidente volvió a decir que el periódico El País, “que se ha dedicado a criticarnos”, afirma que en la “mañanera” editorializamos.

Aunque me digan que de todo le echo la culpa al “neoliberalismo”, con en el caso de las medicinas, expresó, “es culpa del ‘neoliberalismo’”.