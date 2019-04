Los homicidios continúan al alza: Semáforo delictivo

“Lo que ha subido es muy específico, son las ejecuciones del mercado de drogas. Por ello, mientras no se regulen algunas como la cannabis o la amapola, México seguirá en una tendencia de violencia alcista. Los mercados no se combaten con fuerza sino con inteligencia económica; por ello, la Guardia Nacional puede ayudar en otros delitos, pero no en homicidios”, afirmó Roel, “porque éstos siguen una lógica de lucha por territorios que no se acaba con la presencia de policías, sino con la eliminación del mercado negro a través de la regulación.”

En este primer trimestre, los estados que más incrementaron sus homicidios son: Nuevo León (104%) CDMX (48%), Tabasco (47%), Quintana Roo (46%) y Jalisco (38%). Por el contrario, los estados que más redujeron los homicidios fueron: Nayarit (-67%), BCS (-64%), Durango (-33%) Guerrero (-31%) y Tamaulipas (-27%).

Los estados con las tasas más bajas de homicidio en este periodo son Yucatán, Campeche, Durango, Aguascalientes y Coahuila. Los que tienen las tasas más altas son: Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Morelos.

Otros delitos de Alto Impacto

Otros delitos de crimen organizado también suben en el primer trimestre como la Extorsión (47%), el Secuestro (45%) y el Narcomenudeo 14%. “Este último, es un indicador más de que algunas policías siguen distraídas o involucradas en la guerra contra las drogas en lugar de cuidar a la ciudadanía”, mencionó Roel.

“Nos preocupa en especial algunos estados que nos aparecen en doble rojo en el Semáforo de Alto Impacto o de crimen organizado, como Guanajuato o Quintana Roo; o estados que antes estaban en verde y ahora están en rojo como Querétaro, CDMX, Jalisco, Estado de México o Nuevo León. Por el contrario, y son muy buenas noticias, vemos que algunos estados han salido de los rojos en este semáforo como Sinaloa, Tamaulipas, BCS, Guerrero y Nayarit.”