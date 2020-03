Los conservadores me quieren aislar: AMLO

El coronavirus no es la peste, afirmó el Presidente López Obrador quien, además dijo que con pretexto de la pandemia los “conservadores” quieren aislarlo para tomar la conducción política del país.

De gira en Culiacán así explicó el mandatario que sigue recorriendo el país y trabajando 16 horas diarias para evitar un vacío que pudieran aprovechar sus adversarios.

Esto dijo: “¿Saben qué quieren los conservadores?, que yo me aísle. Imagínense, no habría conducción, o sí habría la conducción de ellos, porque en política no hay vacíos, los vacíos se llenan y eso es lo que ellos quieren, que haya un vacío, para que se apoderen ellos de la conducción política del país, de manera irresponsable, porque todo lo que están haciendo es por su coraje ante los cambios que estamos llevando a cabo”.

Sobre su salud afirmó en las redes sociales que está muy bien y de buenas, y que “si hay calenturas, si hay tos seca, si hay malestar de cuerpo, dolor de cuerpo más allá de lo natural, porque con la edad duele el cuerpo y más cuando se trabaja 16 horas, … y si hay dificultad para respirar, entonces sí hay que hacerse la prueba, pero si no ¿para qué alarmarnos?….”.

Insistió en que “nuestra cultura siempre nos ha salvado de epidemias, terromotos, malos gobiernos, corrupción, todas las calamidades las enfrentamos los mexicanos porque somos herederos de las tradiciones, de las grandes civilizaciones”.