Loretta Ortiz Ahlf, aspirante a ministra de la Corte, renuncia a Morena

La académica Loretta Ortiz Ahlf, aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó su renuncia como militante del partido Morena “como muestra de mi compromiso sincero con la imparcialidad e independencia” que requiere dicha responsabilidad.

En su cuenta de Twitter (@lorettaortiza), publicó una carta dirigida a la lideresa nacional de la fuerza política, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, en la que señala que su renuncia tiene la finalidad de “despejar cualquier duda sobre la posibilidad efectiva de mi participación independiente”.

Expresó su agradecimiento a compañeros y dirigentes del partido, “a quienes invito a continuar con la labor de construir, desde su espacio elegido, una sociedad más justa e igualitaria”.

Aseguró que durante el tiempo que fue militante de Morena siempre tuvo garantizado su derecho a expresar con libertad sus puntos de vista, “a ser tratada de manera digna y respetuosa, así como a ser escuchada”.

NO SERVIRÁ AL PRESIDENTE CELIA MAYA GARCÍA

Celia Maya García, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que de ser electa por el Senado de la República a dicho cargo “no voy a ser la ministra del presidente; eso sí se los digo con toda honestidad y siguiéndole agradeciendo al Presidente que me haya tomado en cuenta”.

Ello, en el marco de su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República y al ser inquirida por la senadora panista Xóchitl Gálvez sobre cuál será su posición en la SCJN en caso de ser electa y tener que decidir sobre controversias en obras públicas impulsadas por el Ejecutivo federal y que podrían ser controvertidas por un particular.

“Si mis constancias y lo que yo tenga en el expediente indican que lo que está haciendo el gobierno está mal, pues yo tengo que proteger al que me está pidiendo justicia, pues para eso estoy; si no ,entonces, para qué me apunto y vengo ante ustedes a que se defienda la independencia del Poder Judicial”, señaló.

Recordó su militancia en Morena y que conoce al Presidente Andrés Manuel López Obrador; “yo creo lo que él me conoció en la campaña; siempre me escuchó hablar; yo creo que él propone porque soy una abogada independiente; sabe que soy magistrada, que he sido jueza; no tengo duda que el Presidente conoce mi trayectoria y por eso me propuso a este cargo en la SCJN”.

Asimismo, se refirió el tema del diferendo entre poderes por los salarios en los ministros del alto tribunal y expresó su desacuerdo con el linchamiento que se está haciendo en la SCJN para desprestigiar a una institución.