López Obrador resalta buena relación con el magisterio

Sobre los bloqueos a vías férreas en varios estados del país por el SNTE y normalistas, el Presidente dijo que ya se están resolviendo.

“Se están atendiendo las demandas”, expresó.

Afirmó que llevan muy buena relación con las maestras y maestros.

Dijo que no quiere invocar a quienes no los quieren, pero que desde que él está en el gobierno no ha habido paros en las escuelas.

“Que nos vayan a salir nuestros adversarios, porque son ‘cosita’, y empiecen a promover los paros”, indicó.

“Andan de un talante, como desquiciados… Que se serenen, amor y paz”.

Agregó que es muy buena la relación con el magisterio nacional, porque ya se acabó la agresión contra ellos, que se les echaba la culpa de todo”, señaló.

“Estamos buscando la basificación de maestros, que haya democracia sindical, que no haya imposiciones en los sindicatos”.

“Vamos muy bien, pero no deja de haber algunos problemas”, dijo.

Respetamos sus acciones, no vamos a reprimir, vamos a convencer, persuadir, dijo.

Sobre el sarampión detectado en la Ciudad de México, expresó que hay casos, pero no algo que alarme.

Agregó que hoy se dará un informe por parte de las autoridades capitalinas.

Sobre la venta de boletos para la rifa de dinero, reiteró que él no recordaba que el 9 de marzo era el paro de mujeres.

Como en el caso de los maestros, criticó a los conservadores por decir que actuó contra las mujeres.

Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad nacional, confirmó la detención de una persona ligada al Cártel de Santa Rosa de Lima que opera en Guanajuato.