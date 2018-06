López Obrador propone moralizar la vida pública del país

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que en el pueblo mexicano existe una gran reserva de valores, por lo que la corrupción “se da de arriba hacia abajo”.

En su segundo acto de campaña este viernes indicó en este sentido que de ganar el 1 de julio se daría “el buen ejemplo arriba y esto va a permear; y vamos a moralizar la vida pública del país”.

Acompañado por el dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, agregó que entre los objetivos que perseguiría están combatir dicha corrupción e impulsar proyectos productivos.

Además consideró en el evento -donde también estuvo la candidata a senadora por la coalición, Blanca Piña- que “en los países donde no hay corrupción no hay pobreza; no hay pobreza no hay inseguridad”.

En este sentido recordó que en caso de ganar las próximas elecciones convocaría a líderes de las diversas religiones, incluyendo al papa Francisco, y de distintas corrientes de pensamiento para analizar el problema de la inseguridad.

Señaló que el encuentro se daría del 1 de julio al 1 de diciembre, “en este periodo vamos a llevar a cabo esta gran consulta nacional e internacional y vamos a decidir, entre todos, cómo se va a conseguir la paz en México”.

En otro tema también recordó que de obtener el triunfo no viviría en la residencia oficial de Los Pinos, que se volvería un espacio para las artes y la cultura, abierto a la ciudadanía, y “todo ese espacio va a llevar el nombre del general Cárdenas y va a llevar el nombre de doña Amalia Solórzano de Cárdenas”.