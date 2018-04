López Obrador promete aceptar resultado de elección, incluso si pierde

No obstante, expresó que “lo que buscamos nosotros es que no haya compra de votos, que no se falsifiquen las actas, que no haya fraude electoral”, al tiempo que puntualizó que “yo no lucho por cargos, no lucho por ser presidente, eso es un medio, no es un fin”