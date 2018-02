López Obrador por plan de reconstrucción nacional

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, anunció un plan de reconstrucción nacional en apoyo a los damnificados por los sismos.

“Tiene que haber un plan de reconstrucción nacional.

“Le digo a los afectados de Chiautla, de Puebla y de todo el país que hemos hecho el compromiso de que al llegar a la Presidencia se iniciará ese plan de reconstrucción para apoyar a los damnificados”, refirió López Obrador.

En ese marco, el precandidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia” reveló que 103 millones de pesos del presupuesto de campaña del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se han destinado a la reconstrucción.

“Estamos apoyando en la medida de nuestras posibilidades.

“Estamos conscientes que es apenas un granito de arena para lo que se necesita porque fueron muchos los daños en el país, por los dos sismos”, refirió López Obrador.

Al poner énfasis en el estado de Puebla, el precandidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia” anunció un programa especial para levantar edificios, templos e iglesias que datan de siglos y que necesitan ser reparados.

“La remodelación, la reconstrucción de todos los templos históricos de Puebla y del país, que son patrimonio cultural de la nación.

“Va a haber un programa especial para levantar esos edificios, templos, iglesias que datan de siglos y que necesitan ser reparados”, puntualizó López Obrador.

‘Ya chole con eso’

Con un “ya chole con eso” se refirió Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, a sus presuntos vínculos con gobiernos extranjeros, en particular los de Rusia y Venezuela.

“Eso ya es de chiste; es una broma de mal gusto; no tiene ni caso; no tiene sentido contestar; no sé ni quién es ni me interesa, y no le interesa a la gente eso.

“Como dicen los jóvenes, ‘ya chole con eso’”, refirió López Obrador.

Esto, al hacer alusión a acusaciones como las del diputado venezolano Rafael Ramírez, quien aseguró que el presidente Nicolás Maduro pretende influir en las elecciones de julio próximo en México financiando su campaña.

“Yo puedo seguir diciendo que estoy esperando al submarino ruso que me va a traer el oro de Moscú; voy a seguir pitorréandome de eso; la verdad, no es serio para nada”, abundó el precandidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Así las cosas, López Obrador negó la posibilidad de posibles intromisiones de Estados Unidos o Rusia en elecciones presidenciales.

“En los cables que se publicaron en la elección de 2006 salieron algunas conversaciones de diplomáticos de Estados Unidos, pero en ningún caso estaban planteando en la elección de México.

“Yo, incluso, me reuní con el vicepresidente de Estados Unidos en la campaña y el compromiso de ellos fue de no intervenir; yo espero que más adelante, si viene algún alto funcionario, declare en ese sentido, que no van a intervenir, ni ellos ni los rusos ni los coreanos”, puntualizó López Obrador.