López Obrador pide no desinformar sobre “Covid-19”

Nos estamos preparando para la Fase 2 de la epidemia, afirma; López-Gatell asegura que cerrar las fronteras no es una buena idea

Si hay desinformación sobre el “Coronavirus”, hay rumores, hay pánico, no se ayuda, se afecta, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El plan que se ha venido aplicando nos ha dado resultados”, expresó.

“Nos estamos preparando para la segunda fase, pero no debemos adelantar vísperas, debemos actuar con serenidad”, aseguró.

Agregó que los mexicanos hemos enfrentado de todo, invasiones, terremotos, guerras, gobiernos corruptos.

El Presidente anunció que el fin de semana va a Oaxaca por el natalicio de Benito Juárez, y pidió a los ciudadanos que en esta ocasión solo se reúna con pobladores de Guelatao.

Eso, dijo, para no dar pie a que digan que el Presidente no pone el ejemplo, que no se cuida.

“Para que no tengan lugar a estar atacándonos, y tengan que ‘inventar’”, añadió.

También dijo que el aniversario de este miércoles de la Expropiación Petrolera se hará en la Torre Pemex, con pocos invitados.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, pidió no distraerse con información falsa y seguir los lineamientos que se dan en las conferencias sobre el “Coronavirus”.

“Las epidemias generan gran ansiedad en la ciudadanía, porque la incertidumbre de una amenaza se empieza a acelerar y se crea un descontrol de las cosas”, expresó.

Aseguró que se dice mucho que cerrando las fronteras se evita la propagación del virus.

Pero explicó que impedir la movilidad de las personas detiene la circulación de insumos.

“Parece que hoy el mundo ha entrado a un desconcierto en el que se tomas decisiones que no corresponden a las de sus comunidades científicas y técnicas”, indicó.