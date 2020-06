López Obrador pide a simpatizantes no organizar caravanas de vehículos

El Presidente asegura que con ello no se logra nada, que no caigan en esa trampa; afirma que son actos anticipados de campaña

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus seguidores no realizar caravanas de vehículos en su apoyo porque no se gana nada y solo contaminan.

Durante la conferencia matutina dijo que simpatizantes de su gobierno preparan caravanas de autos en su apoyo.

“Que no lo hagan, no hace falta responder de esa manera. No se logra nada”, expresó.

Las caravanas de los opositores no perjudican, si acaso (en) la contaminación, añadió.

“No estoy menospreciando el movimiento de los opositores, pero son muy pocos; creo que fueron 100 carros, en otros lugares 20”.

Es muy evidente, expresó, que se trata de militantes del PAN, porque están en campaña.

“Porque son actos anticipados de campaña, pero no los vamos a tocar, no los vamos a testerear”, indicó.

El Presidente agregó que si sus simpatizantes caen en esa trampa se hace más grande el escándalo, la bulla.

Aseguró que su gobierno va muy bien, y a nadie se le niega el derecho a manifestarse, de crítica, el derecho a disentir, aunque le suban el volumen a los insultos contra el Presidente.