López Obrador no es dueño de ningún voto: Jaime Rodríguez

Él habla de quitarle la pensión a los ex presidentes, que es una cantidad de dinero “irrisoria”, pero él no renuncia a la pensión que tiene desde hace 18 años, señaló

El gobernador con licencia, Jaime Rodríguez, señaló que el precandidato presidencial de la coalición “Juntos haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, no es dueño de ningún voto, si él renuncia a la prerrogativa pública del INE, “yo renuncio a mi aspiración y me sumo a su campaña”.

Él habla de quitarle la pensión a los ex presidentes, que es una cantidad de dinero “irrisoria”, pero él no renuncia a la pensión que tiene desde hace 18 años, pero además, “que regrese ese dinero a los mexicanos […] no estoy obsesionado con ser presidente”, destacó el aspirante independiente.

En entrevista con Despierta, comentó que aunque hay desventaja entre los precandidatos y los independientes, él demostrará “que se puede hacer una campaña sin dinero de la gente, que se pueden tener simpatías y empatías sin la confronta, que podemos lograr la unidad de México sin la necesidad de hacer compromisos con nadie que no sea la voluntad del propio mexicano”.

Sobre su opinión del precandidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya dijo que: “no le entiendo a su idioma habla francés y yo hablo español, él apenas está empezando a salir del cascarón y no sabe los caminos de este país”.

Jaime Rodríguez señaló que por el momento no declinará por ningún candidato sin partido, sin embargo no descartó la posibilidad de que haya un solo independiente, “en el camino hay que verlo, visualizarlo”.

Refirió que la candidatura independiente única es una pretensión de Armando Ríos Piter, pero en su encuentro de ayer no trataron el tema, “yo no soy dueño de las firmas de la gente que me dieron a mi esa posibilidad ni él es dueño de la voluntad de esa gente”.

Además, dijo, “todavía no empieza la campaña, todavía no somos candidatos tenemos que pasar este proceso […] Yo no tengo esa voluntad ni soy dueño de esa voluntad en este momento porque hay miles, hay millones de personas que dijeron dale, yo decepcionaría a muchos en ese sentido, lo estoy pensando”.

Al referirse a los aspirantes independientes dijo que: “Ríos Piter es buen camarada, tiene ganas de que México sea diferente, yo lo admiro porque se atrevió a participar; a Margarita no la conozco bien, fui presidente municipal cuando ella era la primera dama del país mi mujer tiene admiración por Margarita, he platicado en dos ocasiones con ella […].

“Sí voy a platicar con ella, me interesa conocer lo que piensa, lo que ella cree […] vale la pena que entre nosotros no peleemos”.