López Obrador dará nuevo informe sobre aeropuerto el lunes próximo

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló que en el proceso de consulta para la construcción del nuevo aeropuerto se actuará con imparcialidad, y adelantó que el lunes próximo ofrecerá un nuevo informe sobre este tema para contribuir a que la población esté mejor informada para participar en dicha consulta.

Luego de reunirse con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, indicó que “en mi carácter de presidente electo, la recomendación es que actuemos con imparcialidad, que se informe a los ciudadanos los pros y los contras de construir el aeropuerto en el lago de Texcoco o hacer dos pistas en el Aeropuerto Militar de Santa Lucía”.

Al salir del encuentro realizado en el Palacio de Gobierno, López Obrador recalcó la importancia de que los ciudadanos cuenten con la mayor cantidad de información posible frente “a la consulta que se llevará a cabo a finales de este mes; yo voy a dar un nuevo informe sobre este tema, el lunes próximo”, e insistió que seguirá dando información antes de que se realice dicho ejercicio.

En relación a los señalamientos hechos recientemente por Roberto Madrazo sobre las elecciones presidenciales de 2006, apuntó que “siempre he sostenido y hay pruebas suficientes de que hubo un fraude electoral ese año, por eso no se abrieron los paquetes electorales, no se cumplió con la demanda de la gente de que se contaran los votos”.

En ese sentido, aseguró que “ya no nos vamos a quedar en eso, ahora se presentó una nueva oportunidad; ahora a nosotros nos toca llevar a cabo, con la participación de todos los mexicanos, una transformación que se requiere en el país”.

De esta manera, enfatizó que también tiene hecho el compromiso de terminar con los fraudes electorales, por lo que esa acción se convertirá en delito grave, y afirmó que el próximo presidente de la República se va a convertir en el guardián de las libertades de los ciudadanos y que no se va a permitir que haya fraude electoral.

Lo que pasó en esas elecciones de 2006 fue muy lamentable, “dañó mucho el fraude, como todos los que ha habido, se hubiese evitado mucho sufrimiento, pero tenemos que ver hacia adelante”, reiteró.

En otro tema, insistió en que “la nueva regla” de la próxima administración será que exista democracia en todos los ámbitos.

En el caso de los sindicatos, consideró que deben ser los trabajadores los que elijan a sus representantes, “ya estamos en una etapa nueva y los sindicatos no deben estar apoyados por el gobierno, los líderes sindicales no deben representar al gobierno, deben representar a los trabajadores” y garantizar que su elección sea transparente, con un voto libre y secreto.

“Nada de imposición, nada de cacicazgos, son los ciudadanos los que eligen libremente a sus representantes, ésas son las nuevas reglas, no hay protegidos del gobierno, nosotros tenemos compromiso con los ciudadanos, tenemos compromiso con el pueblo, tenemos compromiso con la democracia”, expresó.

Respecto de la reunión que sostuvo con Cuauhtémoc Blanco, señaló que se trabajará de manera coordinada con la entidad, y recalcó su apoyo y respaldo al próximo mandatario local, “aquí en Morelos, de la misma manera se va a apoyar a la población que ha participado siempre en todas las transformaciones” y también se apoyará a las autoridades municipales.

Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador señaló que la reciente boda de uno de sus colaboradores fue un acto social, privado, al que fue invitado, no una acción de gobierno.

Al respecto detalló que “yo asistí, desde luego que están cuestionando nuestros adversarios porque andan buscando cualquier error para hacernos la crítica, se me hace que tienen derecho a hacerlo, nada más que nosotros no vamos a cambiar, vamos a seguir actuando con integridad, con principios, con honradez y con austeridad republicana”.

Finalmente, refirió que una de las primeras acciones que tomará al llegar a la Presidencia será realizar los trámites necesarios