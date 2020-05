López-Gatell rehúye respuesta y corta participación de periodista

Reportera de El Sol de México lo cuestiona sobre opinión negativa de ex titulares de Salud y el subdirector se molesta

Sobre lo que han dicho varios especialistas y ex funcionarios de que falta una rectoría de liderazgo en la conducción de la epidemia, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo que no entendía la pregunta y pidió a la periodista que diera oportunidad a otras compañeras… no respondió y dio la palabra a otra persona.

“No me queda claro cuál es la pregunta, lo que veo son puras opiniones”, expresó.

López-Gatell añadió que todo es como los colores, azul, rojo, verde; que a él le gusta la pintura de Alfaro Siqueiros y que, seguramente, a muchos no.

El funcionario de Salud, que pierde muy rápido la tranquilidad ante cuestionamientos sobre su trabajo, preguntó a la reportera de quién era el “comentario”, si de ella (la reportera), de sus editores, propietarios del periódico o de los ex secretarios de Salud.

La reportera respondió que eran cuestionamientos de Julio Frenk y Salomón Chertorivsky. En un foro virtual también el ex Secretario de Salud José Narro opinó igual que los anteriores.

“Los respeto mucho, qué bueno que opinen”, dijo López-Gatell, pero no respondió a los ex funcionarios.

Incluso le pusieron ejemplos, y ni así quiso responder, sencillamente rehuyó a la pregunta que era muy clara.

“Qué bueno que opinen, pero cuál es la pregunta”, reiteró el funcionario.

“Si no tiene más preguntas dé oportunidad a sus compañeras”, insistió en una actitud claramente autoritaria.

Y la cortó: “Bienvenida la crítica, bienvenida la opinión”. Y dio la palabra a otro periodista.

A un cuestionamiento de otro reportero, con otro tema, aunque de salud, respondía a cada momento con un “mmm”, “mm, mm”, como todavía inquieto.