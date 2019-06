Lo más relevante de la mañanera de AMLO, 20 de junio

AMLO RESALTA RATIFICACIÓN DEL T-MEC POR EL SENADO

Es un avance importantísimo que ayer el Senado de la República haya ratificado el T-MEC, afirma el Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia “mañanera”.

“Es una señal clara de que hay unidad en el país”, indica.

Resalta que el acuerdo se da cuando en México se están impulsando actividades productivas y se están creando empleos”, indica.

Asegura que es importante la inversión extranjera que ayuda al desarrollo.

Señala que a esto se añade la atención al sur del país.

El Presidente agradece a los legisladores, a los senadores, por el aporte significativo.

“Esto trasmite confianza a inversionistas”, añade.

PIDE NO ANCLARSE EN EL PASADO SOBRE ACCIONES DE EX PRESIDENTES

Sobre las consultas para enjuiciar a ex Presidentes, el Presidente dijo que el planteamiento es no anclarse en el pasado.

Se harán si son indispensables, responde, si es mucha la exigencia de la gente.

“Porque yo siempre le voy a hacer mucho caso a los ciudadanos”, expresa.

Asegura que el compromiso es actuar con honestidad.

“No permitir la corrupción”.

Promete refrescar mañana este asunto que ha generado ruido en redes sociales.

“Debemos enfocar todos nuestros esfuerzos a que cambie el país”, asegura.

Eso, dijo, es más importante que apostar a lo espectacular.

López Obrador rechaza que se le critiquen las consultas “a mano alzada”.

Esto se ve como una situación despectiva.

Afirma que pronto se tendrá el marco regulatorio de las consultas.

“Si la gente dice ‘sí’, es importante”.

Yo defendería que optáramos por “el punto final”.

PERSECUSIÓN NO ES EL CAMINO: AMLO

La persecución no es el camino para los autores del fracaso del modelo neoliberal, señala el Presidente López Obrador.

No he escuchado una manifestación de disculpa, en un acto de honestidad, indica.

Afirma que no tiene información sobre corrupciones de Vicente Fox.

DIFIERE CON LA PRENSA SOBRE DATOS PUBLICADOS EN EMPLEO

Hay visiones diferentes sobre la economía mexicana, expresa el Presidente López Obrador.

Afirma que no quiere confrontarse con la prensa, pero él tiene datos diferentes a los que se publican, al señalar datos sobre el empleo que reporta el IMSS, a pregunta del Subdirector General de IMPACTO, Hugo Páez.

“Las estadísticas se pueden manejar de muchas formas”, indica.

Se aplican de manera diferente, añade.

Puso de ejemplo lo publicado por El Financiero, que no toma en cuenta más 4 mil jóvenes ya registrados con empleos.

Afirma que tampoco toman en cuenta los que laboran en el programa “Sembrando Vida”.

“Depende de cómo se tomen los datos”, añade.

Sobre una posible recesión, dice que es una percepción.

Señala que él tiene el dato de que se incrementado el consumo interno.

“Quiero demostrar con datos duros que está bien la economía, pero no me dan tiempo”, agrega.

“Espérenme, es buena polémica, el debate, pero les vamos a ganar a los conservadores, a los corruptos”.

Asegura que resaltan datos con mucha exageración.

“A veces vuelan”, señala.

Tengo la información de que ha llegado mucha inversión extranjera, indica.

Afirma que está contento y tranquilo.

“Les adelanto que hay crecimiento, control en la inflación, que el Peso está estable, que se ha incrementado el salario, que aumentado el consumo, que hay inversión extranjera, y que evitamos que se impusieran aranceles”, agrega.

“Cuándo, díganme, se había llevado a los pobres el apoyo que se les está dando ahora”.

TENGO MI CONCIENCIA TRANQUILA Y ESTOY OPTIMISTA, DICE EL PRESIDENTE

Tengo mi conciencia tranquila, estoy optimista, la Cuarta Transformación va, expresa el Presidente.

Pide que lo esperen para el 1 de julio que dará más datos, indica al responder al Subdirector de IMPACTO, Hugo Páez.

“No dejo de considerar que hay oposición, y qué bueno que haya críticas”, señala.

Afirma que pensar en que no hubiese críticas y oposición es apostarle al totalitarismo.

El Presidente anuncia que en estos días platicará con el director de El Financiero, pero no sobre este tema, sino porque ya lo tenían planeado.

Resalta el derecho de los legisladores de votar como quieran en los asuntos del Congreso, como ocurrió sobre el T-MEC.

“Cada quien es responsable de sus actos. Somos libres. Ya se acabó lo de la línea; hay cambios, es interesante todo lo que está sucediendo”, añade.

Expresa que a quien hay que rendir cuenta es a los ciudadanos, no a líderes ni caciques.

ASEGURA QUE ES FALSO QUE HAYA DESCONFIANZA DE INVERSIONISTAS

El Presidente López Obrador presentó y expuso el documento que presenta el IMSS sobre el reporte del empleo.

Ante las dudas y preguntas, dijo que incluso pedirá que Zoé Robledo, de una explicación más amplia.

Pregunta que cómo “los expertos” hablan de que existe desconfianza del sector empresarial.

Considera que hay quienes no ven al actual gobierno con buenos ojos.

“A veces hasta los comprendo, me producen ternura, ‘ternuritas’”, indica.

Asegura que está complicado el “maquinazo”.

Pide que “los expertos”, los columnistas, no se estresen tanto, que no hagan un señalamiento a diario, que no caigan en lo ridículo.

Sobre las rondas de licitaciones en Pemex, dijo que él nunca se comprometió a continuarlas.

Revela que recientemente reconoció a Alberto Bailléres su inversión en el campo petrolero.

Asegura que engañaron que con la Reforma Energética y que íbamos a producir 3 millones de barriles diarios, que iba a ser la panacea.

Señala que no se puede seguir así, sin que se cumplan los contratos.

Sobre la entrega de fertilizantes al campo, el Presidente asegura que se hará con tiempo.

“No exageren. El día primero vamos a hablar de estos temas”, afirma.

NIEGA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO EN EL PROCESO INTERNO DEL PRI

Sobre la supuesta intervención del Gobierno Federal en el proceso interno del PRI, como lo dijo el miércoles José Narro, tras su renuncia al PRI, el Presidente afirma que no quiere entrar en esa confrontación.

Señala que respeta la posición de Narro, pero que no la comparte.

“Entiendo la situación del doctor Narro, pero, como diría el clásico, ‘y yo por qué’”.

‘EN PEMEX HAY VICIOS DE TIEMPO ATRÁS’

En Pemex hay vicios que vienen de tiempo atrás, afirma el Presidente.

Menciona que entregaron el contrato para explotar gas en la Cuenca de Burgos a Repsol, empresa española, y la justificación fue que iba a aumentar la producción.

Durante 10 años no aumentaron la producción, indica, y les entregaron miles de millones de recursos, pero a la nación le fue muy mal.

“Sé que les cuesta trabajo admitir la nueva realidad, pero no pueden seguir dominando con contratos leoninos”, añade.

“Yo no estoy aquí de florero, llegamos para transformar, para que se gobierno en beneficio del pueblo”.

Añade que van argumentar siempre y a resistir toda la andanada.

Decía Ponciano Arriaga, argumenta el Presidente, ‘entre más me golpean, más digno me siento’”.

‘YA SE ATIENDE TOMAS DE CASETAS DE PEAJE’

Sobre las tomas de casetas, que se ha incrementado, el Presidente asegura que se está atendiendo caso por caso.

Promete que pronto se dará un informe.

Sobre la austeridad en la Cámara de Diputados, afirma que eso lo debe atender el Congreso, que es un Poder independiente.

“Yo atiendo el Poder Ejecutivo, que el Poder Legislativo atienda los suyos”.