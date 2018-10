‘Llueven’ advertencias sobre frenar Texcoco

México no puede fallar en la construcción de la nueva terminal aérea capitalina porque pondría en riesgo su atractivo y su prestigio como plataforma de inversiones, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, afirmó que los ojos del mundo están puestos en la gestión, en la ejecución y en la exitosa conclusión de este megaproyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

La construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México debe convertirse en un referente nacional e internacional, subrayó al presentar aquí el “Tercer informe de avances sobre el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México” de la OCDE, el cual fue entregado a las autoridades de los gobiernos saliente y entrante.

El ex secretario de Hacienda de México precisó que no se va a pronunciar sobre la discusión que hay en estos momentos respecto a la localización del nuevo aeropuerto porque el tema no forma parte del mandato de la OCDE y “no me quiero pasar de listo”, ante la consulta que se realizará en los próximos días sobre este asunto.

EN JUEGO FUTUROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA: COPARMEX

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expresa que “Está en juego la confianza del sector privado nacional e internacional con la decisión sobre la construcción del NAIM”.

Agregó que con esto también está en juego el futuro de otros grandes proyectos de infraestructura que el propio gobierno entrante desea impulsar para dinamizar la economía.

“La responsabilidad de la decisión es innegociable del jefe de Gobierno. Está en juego mucho más que el aeropuerto, está en juego la racionalidad de la conducción política de este país”, señaló el líder empresarial.

El próximo gobierno va a necesitar al sector privado nacional e internacional invirtiendo para los proyectos sociales altamente demandantes de recursos, dijo en conferencia de prensa para anunciar su Encuentro Empresarial 2018 que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de noviembre en la Ciudad de México.

“La única forma de construir infraestructura es con el apoyo de recursos privados y evidentemente en la continuidad de esta obra no estará en juego la propia obra, sino otros proyectos”, advirtió.

Para el líder del sindicato patronal, la decisión de suspender la obra del aeropuerto en Texcoco, “estaría en entredicho lo más importante que tiene que generar un gobierno hacia los actores económicos, que es la confianza, la certidumbre”.

Como un organismo en favor de las formas de democracia participativa descritas en la ley, en donde se detalla la forma en la que se tienen que gestionar esas consultas, la Coparmex considera que si la llamada “consulta ciudadana” se lleva a cabo en el marco de la ley, podrá ser vinculante; de lo contrario, “serán sondeos para evaluar la popularidad de una medida”.

Recordó que durante la campaña electoral del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en su encuentro con los socios de la Coparmex, se le preguntó si estaría en favor de la conclusión del proyecto en Texcoco una vez que el Estado Mexicano tuviera el reembolso de lo invertido; se emplearan recursos privados para terminarlo y se operara en el ámbito privado sin requerir recursos públicos.

“La respuesta fue contundente: ‘Sí, así sí’. Nosotros nos quedamos con esa afirmación del candidato, hoy Presidente electo” y agregó que lo que ocurra será una muestra clara de que si el que será Presidente a partir del 1 de diciembre, deja atrás los discursos electorales de la campaña política y se toman las decisiones en el mejor interés de los mexicanos y del Gobierno de la República.

“Hoy no hay otro proyecto que tenga viabilidad técnica y financiera demostradas que el de Texcoco, las otras propuestas son ideas carentes de estudios necesarios para poder considerar su viabilidad”, apuntó.

NUEVO AEROPUERTO, VITAL PARA AVIACIÓN Y ECONOMÍA DE MÉXICO: AEROLÍNEAS ESTADOUNIDENSES

La construcción del NAIM es vital no sólo para la aviación del país, sino para el crecimiento futuro de la economía y la generación de empleos, por lo que dicha obra debe de continuar.

Así lo afirmó la asociación norteamericana Airlines For América (A4A), quien reiteró que sin este proyecto, el país perdería más de 20 millones de pasajeros potencial por año para 2035.

“El nuevo aeropuerto generará un importante valor económico. La construcción y terminación del NAIM es fundamental para garantizar el crecimiento continuo del turismo, comercio y los ingresos que ambos países (Estados Unidos y México) disfrutan debido a la fuerte demanda de tráfico aéreo”, dijo.

En una carta enviada a López Obrador, el organismo mencionó que en 2017, 26 aerolíneas mexicanas y estadunidenses transportaron 7.9 millones de pasajeros y 189 mil toneladas de carga de alto valor entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Estados Unidos.

“Estas cifras son impresionantes, pero la realidad es que cualquier crecimiento futuro en el AICM está restringido. El aeropuerto es una pieza de infraestructura obsoleta que ya no es adecuada para el tamaño y la importancia de la Ciudad de México”, expuso.

Por lo que reiteró la necesidad del nuevo aeropuerto, ya que no sólo beneficiará a la economía sino también a los contribuyentes a través de una mayor demanda de viajes aéreos, así como un aumento en la seguridad operativa a través de trayectorias de despegue y aterrizaje rectas y sin obstáculos.

En este sentido, dijo que se unen a la solicitud de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), Air Canada y Air France, para la continuación del NAIM y satisfacer las necesidades en la transportación de pasajeros y carga.

CANCELAR NAIM IMPACTARÍA A INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

De cancelarse la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se impactaría la credibilidad del país y el crecimiento de la industria de la construcción, que podría llegar a 1.0 por ciento, incluso menor, cuando se esperaba entre 1.5 y 2.0 por ciento en este año.

Así lo aseveró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez Leal, al agregar que “los constructores vemos un foco medio amarillo de precaución que puede desatar que los inversionistas retiren la opción de invertir en construcción”.

En este sentido, aseguró que existe intranquilidad en los constructores que piensan que pueden correr riesgos en adelante cada vez que participen en una licitación, así como afectaciones en cadena para otros proyectos de infraestructura.

“Pediría que lo analicen, que vean la repercusión que va a tener en la credibilidad, certidumbre, Estado de Derecho, en todo para los inversionistas, todos somos importantes”, dijo.

En entrevista en el marco del 35 Aniversario del Instituto Tecnológico de la Construcción (ITC), Ramírez Leal comentó que la cancelación de este proyecto aeroportuario podría generar un problema grave en la generación de empleo.

De igual manera, expuso que nunca hubo una comparación total entre el proyecto donde se construye el NAIM y el proyecto de la base militar de Santa Lucía, y pese a haberse entregado al próximo gobierno documentos que avalan que Texcoco es la mejor opción, no fue suficiente.

“Nosotros decimos que todo mundo vote; hay un tema técnico, financiero, de oportunidad. Nuestro país requiere crecimiento y de infraestructura de calidad para mejores servicios. A todos nos va a beneficiar”, manifestó el líder de los constructores.