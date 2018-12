Llama cardenal a formar una Iglesia solidaria y con visión de comunidad

El arzobispo de México, Carlos Aguiar Retes, llamó al presbiterio de la Arquidiócesis Primada a formar una Iglesia unida y solidaria, a fin de hacer de la Ciudad de México un mejor lugar.

El cardenal añadió que solamente mediante una visión de comunidad será posible hacer de la Iglesia una institución con influencia social, capaz de contribuir al resurgimiento de una sociedad civilizada, en la que el centro sea la dignidad humana.

El prelado habló así al dirigir su mensaje en el Retiro Sacerdotal de Adviento 2018, que se realizó el lunes 3 de diciembre en las instalaciones del Seminario Conciliar (Casa Huipulco).

También pidió a los sacerdotes compartir entre sí sus experiencias pastorales y pasar de ser “ministros profesionales de culto a pastores y comunicadores de Dios, a fin de poder conducir a las comunidades con efectividad”.

Aguiar Retes refirió que en el Sínodo “Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, quedó claro a los obispos que la juventud tiene sed de Dios; sin embargo, reconoció, que como religiosos no han sabido comunicar ese objetivo.

“Nosotros no hemos sabido comunicarlo a Él. Seguimos actuando como si ellos ya creyeran, cuando en realidad no es así; nuestra manera de ejercer el culto cristiano les resulta a los jóvenes algo extraño, no lo entienden, no les dice nada; de manera que debemos replantear las formas para dar a conocer a Jesús”, expresó.

Finalmente, Aguiar Retes aprovechó el retiro para anunciar el nombramiento de Eloy Díaz como nuevo Vicario Episcopal de la II Zona Pastoral, en sustitución de monseñor Carlos Briseño Arch, quien recientemente fue nombrado Obispo de Veracruz por el Papa Francisco.

Monseñor Briseño tomará posesión de su nueva diócesis el 10 de enero de 2019, en sustitución de Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, quien presentó su renuncia al Papa Francisco hace más de un año.