Listo Jaime Rodríguez para el tercer debate presidencial

El candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderon, se declaró listo para el próximo debate presidencial, donde abordará de manera más profunda los retos de México, para que el elector tome la mejor decisión el 1 de julio próximo.

En entrevista, luego de una reunión con simpatizantes en el Lienzo Charro en Santa Rosa, en Apodaca, Nuevo León informó que canceló un evento en Coahuila, luego del asesinato de un candidato a diputado en esa entidad.

El aspirante mejor conocido como “El Bronco” aseguró que el 12 de junio, en el debate presidencial hará uso de toda su habilidad para convencer y que los mexicanos volteen a verlo, porque la gente quiere escuchar al “bronco, bronco”.

Señaló que continuará difundiendo su trabajo y propuestas a través de redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube, radio y las condiciones que se tengan que dar para que la sociedad avance y se informe.

Abundó que aprovechará las cámaras para hablar, porque su campaña no ha tenido la cobertura que debiera tener, por lo que cuando visita Nuevo León convoca a los promotores para que estén enterados de lo que hace y puedan transmitirlo.

Por otro lado, lamentó el asesinado del candidato del PRI a diputado federal, Fernando Purón, saliendo de un debate e informó que canceló un evento previsto para este domingo en Coahuila, por la situación que tienen en esa entidad.

Opinó que la seguridad que debe tener una contienda electoral no se está dando. Todos los estados deben proteger a cualquier persona no sólo a los candidatos, porque fue de manera alevosa, saliendo de un debate y es increíble que no haya protección para quienes tienen que debatir.

“Los debates causan escozor en algunos y uno tiene que hablar para poder resolver los problemas de la comunidad”, y en este caso, es un problema que debe resolver la autoridad de Coahuila.

Agregó que los partidos políticos deberían reunirse con el secretario de Gobernación para precisar los riesgos que tienen todos los candidatos en zonas donde se tienen problemas y la gente puede tomar decisiones inadecuadas.