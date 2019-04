Lista en comisión Reforma Laboral

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anunció que el dictamen de la reforma laboral está listo en la comisión respectiva, por lo que la próxima semana podría ser votado en el pleno camaral.

El legislador dio a conocer que la Comisión del Trabajo iniciará este jueves la distribución del dictamen correspondiente, con lo que empezarán a correr los plazos establecidos, dentro de los cuales existe la posibilidad de que sea aprobada en la sesión plenaria del próximo jueves.

En conferencia de prensa, Delgado Carrillo descartó que con ello se responda a presuntas presiones del Congreso de Estados Unidos de condicionar la aprobación de la firma del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC), al avance de una reforma laboral.

Recordó que las audiencias públicas con la participación de todos los sectores se realizaron del 26 de febrero al 6 de marzo pasado y “estaba en nuestro plan votar esta reforma antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones, que es el 30 de abril”.

Sin embargo, reconoció que con la reforma se cumplirán las obligaciones adquiridas en la negociación de dicho acuerdo comercial en materia de libertad sindical y negociación colectiva, y las relativas al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derecho de sindicación y negociación colectiva.

Comentó que el dictamen incorpora el tema de derechos humanos y perspectiva de género, reafirma principios de igualdad y no discriminación, garantiza un ambiente laboral libre de discriminación y violencia con igualdad de trato y oportunidades.

Además, por primera vez se van incluirán protocolos para prevenir la discriminación por razones de género, atención de casos de violencia y acoso sexual.

“Estamos seguros que vamos a poder avanzar en esta reforma, tenemos hasta el momento opiniones favorables de los grupos parlamentarios”, añadió el legislador federal morenista.

Explicó que es una reforma en materia de justicia laboral y democratización sindical, y uno de los principales objetivos es la transformación del sistema de justicia laboral, para eliminar las caducas Juntas de Conciliación y Arbitraje y establecer tribunales en el seno del Poder Judicial de la Federación.

Se prevé crear el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que administrará y estará a cargo de la conciliación para la solución de controversias entre trabajadores y patrones, trabajadores y sindicatos, o entre sindicatos y registrará los contratos colectivos.

También, se modificarán los requisitos que deberán cumplir los estatutos de los sindicatos a efecto de salvaguardar la democracia de la elección de sus dirigencias sindicales, que deberán llevarse a cabo por primera vez a partir de una obligación legal, mediante un voto directo, personal, libre y secreto.

Igualmente se establecen requisitos esenciales como la definición de la convocatoria y su publicidad, además de que haya un padrón confiable para garantizar la protección de la libertad de negociación colectiva.

QUE SE APEGUE A T-MEC: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que debe aprobarse una reforma laboral apegada a los acuerdos que se establecieron en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para evitar una reapertura en las negociaciones.

“No vamos a participar en ninguna guerra comercial, no nos interesa meternos en esos asuntos”, afirmó López Obrador; sin embargo, aclaró que se cuidará el mercado interno, respetando los acuerdos que hay con otros países, así como la instancia que regula la libertad en la materia a nivel mundial.

“No queremos que se dé ningún motivo para reabrir las negociaciones del tratado, no le conviene al país. Lo que se logró, lo que se pactó, es bueno para México y fue aceptado por Estados Unidos y Canadá”, expresó en su conferencia de prensa matutina, donde señaló que no se dará ninguna excusa para que alguno de los socios esgrima que no estamos cumpliendo con lo acordado.

Añadió que cuando México participó como observador en las pláticas para acordar el tratado con Canadá y Estados Unidos, se comprometió a apoyar lo que se pactó en todos sus términos en el T-MEC.

“Apoyamos lo que se acordó en el tratado de libre comercio y esto lo hemos expresado abiertamente al sector empresarial, al sector obrero y lo hemos dado a conocer a los legisladores, que son independientes, son autónomos”, dijo.

La cancillería también hace votos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confía en que en este mes de abril se apruebe la reforma a la Ley Federal del Trabajo, impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró el subsecretario de América del Norte, Jesús Seade.

La iniciativa, que no representará ninguna traba para ratificar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se presentó desde diciembre pasado y quedó prácticamente lista para su discusión el martes pasado, por lo que espera que en breve sea presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados.

“Tengo toda la expectativa y esperanza de que la legislación salga y se apruebe, claro que es una decisión soberana del Congreso mexicano, pero todo lo que escucho es que hay apoyo total de parte de los legisladores, porque refleja la misma dirección que propone la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, señaló.

En videoconferencia de prensa, que se transmitió vía Internet desde Estados Unidos, Jesús Seade subrayó que la reforma es una verdadera revolución en materia laboral en beneficio de los trabajadores, “es la reforma más avanzada de cualquier país en desarrollo, sea Asia, África, Medio Oriente o Latinoamericana”.

Asimismo, rechazó que la reforma laboral sea producto de alguna presión externa, sino que se trata de una decisión soberana y reiteró que los dichos de la congresista estadounidense Nancy Pelosi no representan alguna presión para el gobierno mexicano, porque la reforma laboral refleja 100 por ciento la visión en cuanto a trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sostuvo que desde que estuvieron negociando el T-MEC, la posición de la representación mexicana, siempre fue hacia avanzar en las mejoras de las condiciones de los trabajadores mexicanos.