Leyes secundarias de reforma laboral crearían problemas prácticos: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, dijo que hay preocupaciones sobre las leyes secundarias de la reforma laboral, puesto que se podrían crear problemas de orden práctico.

En entrevista televisiva para el programa Despierta con Loret, el representante del sector empresarial en el país comentó que al firmar el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México aceptó que estas leyes estarían listas antes de ratificarse el acuerdo.

Señaló que, aunque están de acuerdo con estas reformas, han platicado con todos los actores involucrados y tienen preocupaciones que, si bien no le quitan el espíritu o el corazón a la ley, “sí pueden crearnos una gran cantidad de problemas de orden práctico”.

Entre ellos, el que “si hay un despido el patrón tiene que justificar que no lo despidió. Un trabajador puede llegar contigo y decirte que lo despediste, y esa prueba que tú la deberías llevar porque a ti es al que despidieron, ahora, el cargo es para el patrón, quien tiene que comprobar que no lo despidió”.

Este tipo de conflicto, añadió, ha ocasionado miles de demandas laborales en países de América Latina, como es el caso de Brasil, porque en vez de que los trabajadores busquen una indemnización legal y justa, esperan obtener una ganancia mayor.

“Crea una fricción innecesaria, también un problema de incertidumbre, en donde siempre puede haber una demanda del trabajador hacia la empresa, y la empresa al final va a tener que asumir este tipo de contingencias”.

Añadió que existen casos de compañías en América del Sur que, cuando hacen auditoria al final de año tienen que poner en el estado de situación financiera una contingencia laboral, porque se tienen miles de demandas por este tipo de interpretaciones legales.

“No estamos en contra del espíritu en lo más mínimo de la ley, estamos tratando de establecer situaciones de orden práctico”, aclaró el representante del sector empresarial en México.

Destacó que aún hay tiempo para corregir, puesto que si hoy jueves pasa el dictamen con las reservas que han sugerido, habría tiempo de mandarlo a la Cámara de Diputados y, antes de que se cierre el periodo legislativo, se tienen lunes y martes para hacer estas correcciones.

Asimismo, refirió que a ello se suma la eliminación de todos los centros de conciliación y arbitraje en los estados, los cuales ahora pasan al poder judicial, por lo que ahora los jueces van a tener que tomar esta responsabilidad laboral.

Y si no se tiene el presupuesto necesario, o no se cuenta con una estructura adecuada para establecer esos tribunales en cada uno de los estados, “créanme que vamos a tener muchos problemas, pero esperemos que eso no pase”.

Finalmente, concluyó que los 12 organismos que representa el CCE y el millón 300 mil empresarios que están organizados e integrados a través del Consejo Coordinador, tienen este tipo de preocupaciones y “ojalá que nos escuchen los senadores”.