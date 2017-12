Ley de Seguridad, “un buen punto de partida” perfectible: Meade

El precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, expresó que la Ley de Seguridad Interior aprobada en el Congreso es “un buen punto de partida”, perfectible, que da certeza a ciudadanos y Fuerzas Armadas, en el marco de la lucha contra la inseguridad.

“La discusión no es binaria, no es si están o si no están, lo que la ley prevé es cuándo, cómo, bajo qué modalidades y en qué circunstancias”, dijo en entrevista al preguntarle sobre el tema.

“Y eso da certeza al ciudadano, certeza a las Fuerzas Armadas y nos da un marco más moderno que se puede perfeccionar, que se puede modificar, que se puede revisar, pero que nos da un buen punto de partida en donde ambos, ciudadanos y Fuerzas Armadas, tienen certeza de cómo se van a conducir y en qué marco, que era algo que le hacía mucha falta al país”, expresó.