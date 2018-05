Ley de Seguridad Interior es perfectible: Meade

José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición Todos por México, defendió la Ley de Seguridad Interior, aunque consideró que es perfectible.

“Es perfectible, como lo es cualquier marco normativo, enriquecido además por lo que sea que resuelva la Corte, (pero) el tener normada esa participación, sin duda, a mi juicio, es un paso adelante”, subrayó.

En el marco de la Tercera Cumbre Ciudadana que aglutina a más de 350 organizaciones de la sociedad civil, dijo que la citada ley tiene valor porque obliga a los estados a hacer un diagnóstico cuándo pidan el auxilio de las Fuerzas Armadas.

“Tienen que decir qué está pasando en sus estados, por qué se están quedando cortos en sus autoridades civiles para enfrentar el reto de seguridad, y tienen, además, la obligación de llevar ese diagnóstico a su Congreso, para que el Ejecutivo del estado y el Congreso, en lo político, validen el diagnóstico y le den soporte a la petición de apoyo que se está haciendo a las Fuerzas Armadas”, explicó.

Dijo que ello permite que las Fuerzas Armadas sepan, con consenso y legitimidad política, cuál es el modo, el tiempo y la circunstancia en donde se espera que actúen en el territorio, además de que le permite al ciudadano absoluta claridad de qué es exactamente lo que puede esperar de las fuerzas federales.

En este marco, Meade Kuribreña advirtió que renunciar a tener una educación de calidad, no permitirá construir “el país que merecemos y que nos obliga a hacer esfuerzos relevantes a fin de que nadie salga del sistema educativo formal hasta que termine la preparatoria y tenga la oportunidad de educación superior”.

Sobre el fortalecimiento de las organizaciones civiles, el aspirante presidencial dijo que hay que estimular esa participación, y ejemplificó que en Colombia hay cuatro veces más organizaciones de la sociedad civil que en México, en Brasil seis, en Chile ocho y en Estados Unidos 30.

“México debiera de estar, por lo menos, a nivel de participación y de desarrollo de la sociedad civil norteamericana, y debiera aspirar a tener una sociedad civil con la fuerza y con el vigor que tienen en los países de la OCDE o el G20. Y porque estamos lejos, tenemos que asumir que lo que hoy tenemos no es el marco normativo ni fiscal, ni de estímulo de gasto correcto”.

Respecto al eje de justicia, sostuvo que ésta no puede existir en México si no hay rendición de cuentas; si las denuncias no son investigadas; “si esa investigación no termina con una sentencia que genere la posibilidad de reencontrarnos en el tejido social, de haberle dado respuesta a una víctima que lo fue de una violación a la ley.”

“Y hoy en México estamos muy lejos de hacerlo, hoy en México no tenemos capacidad de investigar y no tenemos capacidad de investigar por nuestro diseño institucional. Hoy en México tenemos 32 definiciones diferentes de cada delito”, agregó.

El abanderado de los partidos Revolucionarios Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza advirtió que con ello le dan a la delincuencia la ventaja de desplegarse en todo el territorio y acotar la capacidad de investigación y de persecución a entes que están fraccionadas y que no tienen posibilidad de coordinarse “porque no tienen identidad en el lenguaje”.

“Tenemos que partir de la base de que para que haya justicia, tiene que haber rendición de cuentas; y para que haya rendición de cuentas, tiene que haber una capacidad de investigación que hoy el Estado no tiene”, añadió.

Apuntó que solamente tres de cada 100 delitos que se denuncian en México son investigados, por lo que “no podemos hablar de un México y justicia cuando tenemos esas deficiencias y esas brechas desde el Estado, siquiera para lo elemental. Y lo elemental es que el Estado responda con una investigación frente a la denuncia que le fue presentada”.

José Antonio Meade se comprometió con la agenda de la sociedad civil y sostuvo que se debe ir del planteamiento de la identidad a la inclusión de personas “en un México que no puede tener apellidos en el ejercicio de los derechos”.

Las organizaciones presentarán a los candidatos a la Presidencia de la República 56 propuestas sobre siete ejes temáticos, de las cuales Meade suscribió 43 sin reservas; 11 con reservas y dos no suscribió.