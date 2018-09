Le hacen fuchi a Anaya

Si bien fue captado tomando un café en el museo universitario, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM salió al paso de lo dado a conocer por el periódico Reforma en el sentido de que Ricardo Anaya se sumaría a su plantilla de profesores.

“En relación con la noticia que circula en diversos medios de comunicación acerca de que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya impartirá clases en la FCPyS se informa que en esta institución no existe ninguna relación laboral ni académica con el señor Anaya y que, hasta este momento, no existe compromiso de incluirlo en la plantilla de profesores del siguiente semestre ni en licenciatura, ni en posgrado”, refirió.

A decir de Reforma, estaba por definirse si Anaya sería docente en posgrado o en licenciatura.

Y que a partir de enero se sumaría a la plantilla de profesores de la FCPyS.

Ello, de acuerdo con una fuente allegada al ex candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República.