Lambisconean Barbosa, Blanco y García a AMLO: Alfaro

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, acusó a sus pares de Puebla, Morelos y Veracruz, Miguel Barbosa, Cuauhtémoc Blanco y Cuitláhuac García, respectivamente, de lambisconear al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ello, por hacer mutis ante las reducciones presupuestales a los estados y municipios previstas por el gobierno federal para el siguiente año, que calificó como muestra de la visión centralista del titular del Ejecutivo federal.

“Es una reducción, a nivel nacional, que muestra o refleja, de inicio, esta visión centralista que hemos denunciado, de volver a concentrar el dinero en la Federación para poder manejarlo a su antojo.

“Me encantaría saber qué opinarán hoy los gobernadores que han permanecido en silencio, o algunos que han caído en actos de lambisconería ofensiva, cuando se den cuenta que sus estados están siendo afectados por las decisiones que está tomando el Gobierno de la República”, puntualizó Alfaro.

Al abundar sobre el tema del presupuesto, aseveró que representará un golpe durísimo para Jalisco.

“En el caso de Jalisco hay una reducción de 4.6 por ciento si se toman en cuenta participaciones y aportaciones, mientras que en términos generales, el presupuesto federal incrementó un 0.3 por ciento.

“Es un presupuesto que representa un golpe durísimo para Jalisco y, desde ahora, es mejor dejarlo claro; esto no es un gobernador pidiendo recursos; este no es el dinero de un servidor; este no es el dinero del gobierno.

“Este es el dinero de los jaliscienses; es el dinero que le corresponde a nuestro estado, que es un estado que produce, que genera, que soporta, sobre sus hombros, una parte muy importante de la reactivación económica de este país”, puntualizó Alfaro.