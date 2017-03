La Presidencia de la República impugna Constitución CDMX

El Consejero Jurídico del Ejecutivo federal, Humberto Castillejos Cervantes, sostuvo que la Presidencia de la República pidió a la Corte que analice posibles invasiones de facultades a la esfera federal en la Constitución de la Ciudad de México, para que los habitantes de la capital tengan certeza jurídica.

Resaltó que si entra en vigor la Constitución de la Ciudad de México, podría haber “cascadas de amparos porque particulares se vieran afectados en sus derechos” y reclamaran como una violación de la Constitución el haber invadido una facultad que no le corresponde”.

Expuso que es responsabilidad del presidente de la República, en términos de la Constitución, proteger el orden jurídico federal, esto es, proteger que ningún otro estado, municipio o entidad federativa, invada las facultades federales.

“Se revisó la Constitución de la Ciudad de México y se encontraron diversas invasiones de facultades federales, como consecuencia, lo que se está haciendo es decirle a la Corte: Oye, en nuestra opinión existe esta invasión de facultades que son exclusivas de la Federación. Tú dinos si esto es correcto o no es correcto”, expresó.

Puso como ejemplo que en 2014 se reformó la Constitución para que todo el sistema de justicia penal acusatorio estuviera regulado en el Artículo 20 y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero la Constitución de la Ciudad de México abrió un capítulo sobre justicia penal y no tiene facultades para ello.

“Lo mismo sucede en el tema de ejecución penal y reinserción social, también en el caso de la acción penal de particulares, o con el uso médico y terapéutico de la cannabis”, o aspectos de migración o monumentos artísticos y edificios históricos, que son del orden federal.

En opinión del Consejero Jurídico, es muy sano que se acuda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que revise esto antes de que entre en vigor la constitución capitalina en septiembre de 2018, y dar certeza jurídica a todos los ciudadanos.

“Yo creo que lejos de decir que esto es un ataque, este es un mecanismo constitucional que le va a dar certeza jurídica y solidez al orden jurídico de la Ciudad de México”, reiteró.

Castillejos Cervantes señaló que si hay cosas que están mal en la constitución, lo dirá la Corte.

“Si no es como nosotros lo apreciamos, también lo dirá la Corte, y eso es lo que se hace en un Estado democrático, donde el equilibrio entre los poderes lo define el máximo tribunal de control constitucional, que en este caso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, concluyó.

SCJN PRESENTA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra los artículos 35 y 37 de la Constitución capitalina.

La controversia fue formulada por el Pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia en contra de la carta magna elaborada por la Asamblea Constituyente, al considerar que ambos artículos violan la autonomía e independencia del Poder Judicial local.

La determinación de presentar la controversia constitucional surgió de la decisión mayoritaria del pleno de magistrados, que en sesión discutió el tema en febrero pasado, una vez conocido el contenido de los mencionados artículos.

El Artículo 35 de la Constitución capitalina establece que el Consejo de la Judicatura local se integrará por siete consejeros o consejeras designados por el Consejo Judicial Ciudadano, de los cuales tres deberán contar con carrera judicial.

Asimismo que quien presida el Consejo de la Judicatura no podrá presidir el Tribunal Superior de Justicia, y que el presupuesto del Poder Judicial será elaborado por el Consejo de la Judicatura.

A su vez el Artículo 37 establece la creación de un Consejo Judicial Ciudadano, el cual estará integrado por 11 personas de las cuales siete serán profesionales en derecho.

Asimismo que los integrantes del citado Consejo serán designados por dos terceras partes del Congreso mediante convocatoria pública a propuesta de instituciones académicas, civiles y sociales, que al momento de hacer la propuesta tengan al menos cinco años de haberse constituido.

El precepto señala que serán atribuciones de ese Consejo designar a los consejeros de la Judicatura.

De acuerdo con la controversia presentada ante la SCJN, ambos artículos vulneran la autonomía e independencia del Poder Judicial local.

Se considera que la ciudadanización del sistema de justicia incide negativamente, ya que las labores de gobierno están encomendadas a entes públicos y no a la ciudadanía de manera directa.

Además que independientemente de las capacidades profesionales y éticas de quienes lleguen a ocupar las posiciones de consejeros judiciales ciudadanos éstos irrumpen indebidamente en el ámbito de desenvolvimiento independiente y autónomo que corresponde a todo órgano de justicia.

Asimismo se permite la intervención de particulares en la conformación del Consejo de la Judicatura, participación que se agrava si se toma en cuenta que se establece una mayoría de personas ajenas al Poder Judicial y con el hecho de que quien preside el Tribunal no puede presidir el Consejo de la Judicatura.

Otro aspecto es que al Consejo de la Judicatura se le encomienda la labor de calcular el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial y la responsabilidad de designar a los jueces.

El Consejo Judicial Ciudadano nombra por la vía indirecta a los integrantes del primero, entonces interviene en decisiones que deben ser autónomas de la Judicatura, lo que constituye un atentado contra la autonomía.

También que el Consejo Judicial Ciudadano, concebido de manera inconstitucional para supuestamente combatir la corrupción, acaba por arrebatar un cúmulo de decisiones en el campo que tienen qué ver con el trabajo y labor profesional de los mismos jueces y magistrados; esto es, su autonomía.

Se concibe a un Consejo de la Judicatura con tan sólo tres miembros con carrera judicial de un total de siete, lo que se traduce en que el órgano que decide la marcha del Poder Judicial no conoce las necesidades de los impartidores de justicia.

De la misma manera la prohibición de que quien preside el Tribunal lo sea simultáneamente del Consejo de la Judicatura conlleva a la situación lógica de que quien tiene el voto de calidad en la toma de decisiones no goza de representatividad de los jueces, sino un particular, entre otras cosas.

PGR Y CNDH SE UNEN A LA IMPUGNACIÓN

La Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Morena y Nueva Alianza impugnaron la Constitución de la Ciudad de México.

Al respecto, la constituyente Ana Laura Magaloni consideró positivo que se discuta si existe inconstitucionalidad o no.

Asimismo, recalcó que no se pueden impugnar normas que todavía no están vigentes, ya que la implementación de esta Constitución es el próximo año.

“Hay que diferenciar bien lo que no nos gusta y lo que es inconstitucional, creo que ahí va a estar el gran debate”, expresó.

Indicó que la demanda de la PGR es demasiada amplia; en ese sentido dijo que muchas cosas en la Constitución son claras innovaciones, respecto de cosas que no han funcionado en el orden local, pero que tocan intereses muy particulares.

“Detrás de eso yo sí veo que intereses se están tocando y por qué pueden ser impugnadas, pero lo que es claramente, lo veo como asambleísta, era una posición opositora del PRI, muchas de estas cosas salieron porque estaban montadas en ellas PRD, Morena y PAN con mucha resistencia del PRI, como si preservar lo que hay fuera una de las tareas centrales del PRI”, expuso.

Explicó que para poder impugnar las normas se necesitan ocho votos de la Suprema Corte de Justicia de la Federación.

Insistió en la importancia de debatir los intereses políticos detrás de la decisión de la PGR y de la CNDH, así como debatir lo que jurídicamente puede ser viable.

“La Constitución tiene una innovación importante que es el juicio de restitución, que si ya no pelan al ciudadano la recomendación, se pueden ejercer mecanismos constitucionales para que se cumpla la recomendación y es la primera comisión que lo puede hacer; pasar estas cosas fue contracorriente y parecía que habría que preservar una Comisión de Derechos Humanos sin dientes, yo no sé por qué la Nacional está deteniendo que no tenga tantos dientes (la local), pero sí creo que es importante que tenga más fuerza la Comisión para poder hacer efectivas sus recomendaciones”, expuso.