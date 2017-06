La posición de México es clara en tema de Venezuela: Videgaray

Insistió que la posición respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela es clara, "eso no va a cambiar porque nos reunamos o no con la canciller"

Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que la posición de México no va a variar, “nuestra posición respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela es clara, está basada en convicciones y en una observación de hechos dramáticos en la realidad”.

Destacó que la Asamblea General de la OEA continúa y es posible que el tema pueda ser abordado nuevamente en los próximos dos días.

“Existen distintos escenarios con que el tema pudiera volverse a discutir porque hay mesas en las cuales el tema de la democracia, de los derechos humanos, habrá de discutirse nuevamente y más pensable que el tema de Venezuela pudiera surgir en la discusión. (…) Por lo que he sentido después de la reunión de ayer en la tarde, lo que escuchado de muchos países, es posible, hay interés de que el tema se discuta en la Asamblea General, no lo puedo asegurar, pero es una posibilidad real”, dijo.

Detalló que lo que se vio este lunes fue que 20 países, de 34, una mayoría, votaron por pedirle al presidente venezolano Nicolás Maduro, que reconsidere la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

“Eso y otros puntos más que tienen que ver con el restablecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos, pero particularmente el punto que causó mayor revuelo fue esta solicitud explícita, clara, de reconsiderar la Asamblea Constituyente y fue finalmente una mayoría de países, 20 de 34 países que han votado por esta reconsideración”, indicó.

Videgaray explicó que, se requiere una mayoría de dos terceras partes, una mayoría calificada y se necesitaban 23 para obtener la mayoría calificada, y por lo tanto, no se adopta como una resolución formal de la OEA, “pero creo que el mensaje es contundente, es claro, cualquier expresión de sensatez debería ser escuchada”.

Agregó que Venezuela continúa en Cancún con la delegación más grande, de los 34 países, con 27 funcionarios acreditados, “es una delegación grande para ser un país que ya no está, eso hay que preguntárselo a ellos (si están o no en la OEA), pero lo que pareciera ser es que están cuando creen que les conviene y no están cuando creen que no les conviene, lo cual es poco serio.

“Pero México como país anfitrión de la Asamblea le abre la puerta a todo y le da la bienvenida a todos, incluida la delegación venezolana y su canciller, pero sí pareciera ser un juego de poca seriedad esto de estar y no estar al mismo tiempo”.

Asimismo, dijo estar abierto a la posibilidad de buscar una reunión con la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, “México apuesta al diálogo. Es el trabajo de la diplomacia lo que nos corresponde, no vamos nosotros a contestar con adjetivos ni vamos a responder a provocaciones, somos el país anfitrión de la Asamblea (de la OEA) y nos corresponde buscar el consenso, buscar el diálogo”.

Y subrayó que las agresiones e insultos del gobierno venezolano han sido parejos, “hace unos días fueron agresivos con la Presidenta de Chile, con el gobierno peruano, han sido sumamente agresivos con el gobierno argentino, el gobierno brasileño, el gobierno de Colombia, creo que en este momento está la atención de ellos centrada un poco más en México porque somos el país sede, el país anfitrión, pero desde nuestro punto de vista no es de ninguna manera un asunto bilateral, entre dos países, ni mucho menos personal”.