La PGR encubre a Eugenio Hernández

La Secretaría de Relaciones Exteriores podría no aprobar la extradición del ex gobernador de Tamaulipas

Tras repetidas ocasiones en que se ha solicitado a la Procuraduría General de la República (PGR) las carpetas de investigación de Eugenio Hernández, y éstas se han negado, no sería extraño que su extradición a Estados Unidos fuera negada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Esto se traduce en “solapar” y “encubrir” al ex mandatario estatal por parte de la PGR.

Por ende es claro que la PGR ha solapado y encubierto abiertamente las investigaciones en contra del ex gobernador.

Fue hasta que el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca inició la investigación que el gobierno federal comenzó el procedimiento de extradición y le ejecutara de la orden de detención provisional.

Desde que el nuevo gobierno del estado de Tamaulipas entró en funciones, se dio a la tarea de retomar las denuncias y querellas que ciudadanos valientes realizaron en los sexenios pasados en la Procuraduría del Estado, sin que las autoridades estatales, en ese entonces por ser gobiernos del mismo partido político al de Eugenio Javier Hernández Flores, realizaran la correcta investigación de las mismas.

Es un hecho notorio que gracias a la captura de Eugenio Javier Hernández Flores por parte de una investigación y orden de aprehensión por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita que se sigue en el presente gobierno, Eugenio Javier está en prisión y siendo procesado.

Esta acción fue la que detonó que la PGR iniciara el procedimiento de extradición y le ejecutara la orden de detención provisional con fines de extradición que ya existía desde tiempo atrás en contra del ex gobernador de Tamaulipas y nadie hizo por cumplimentarla.

Desde octubre de 2017 se han hecho a la PGR por lo menos 6 solicitudes de carpetas de investigación, pero constantemente se han negado.

Es claro que la PGR ha solapado y encubierto abiertamente las investigaciones en contra de Eugenio Javier Hernández Flores una y otra vez, no sería extraño que ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores no aprobara la extradición del ex gobernador de Tamaulipas a los Estados Unidos, con la única finalidad de seguirlo protegiendo como hasta ahora.

Hasta el momento ninguna autoridad ha hecho algo por cumplimentar la extradición.