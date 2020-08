“La Fiscalía decidirá si se viola el debido proceso con filtraciones”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que debe investigarse cuál es la consecuencia de la filtración de la denuncia de Emilio Lozoya, y que no sabe si se viola el debido proceso.

Eso, expresó, lo debe definir la Fiscalía General de la República.

Convocó a los ciudadanos que lean el documento para que tengan conocimiento.

El que está bien con su conciencia no tiene nada que temer, expresó.

El tribunal que enjuicia a todos, aseguró, es el tribunal de la conciencia.

El que no recibió dinero, que no se preocupe, no les va a pasar nada, añadió, y si están siendo difamados que presenten denuncia por daño moral.

“Nosotros no estamos persiguiendo a nadie, estamos buscando que se acabe la corrupción, el bandidaje, que ya no haya Lozoyas y Garcías Lunas”, dijo.

Dijo que siempre guardó distancia de algunos políticos, ni se reunió nunca con nadie de los mencionados.

Afirmó que nunca vio a Peña Nieto, solo en los debates en el 2012.

Para muchas preguntas, el Presidente repitió varias veces que todo lo decidirá la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero.

Cuestionó que porque se filtró el documento ya quedan libres los involucrados.

Se debe definirá, indicó, entre Derecho y Justicia. “Lo que hay que buscar que no se viole la ley, y si está mal el procedimiento, reponerlo.