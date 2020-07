La familia de Lozoya no me hacía caso: Javier Coello

Javier Coello Trejo reveló que dejó la defensa de Emilio Lozoya porque llegó un momento en que la familia del ex director de Peme ya no le hacia caso.

Explicó que “llego el momento en que no tenía contacto con el papa de Emilio”, quien hablaba con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero sin presencia de los abogados de su hijo.

Sobre la existencia de supuestos acuerdos entre la Fiscalía General de la República y Lozoya, mismos que Gertz Manero negó, se concretó a comentar: “el tiempo lo dirá, los actos juridicos no se pueden ocultar”.

Por esa razón platicó con Lozoya y le dijo: “no se puede trabajar así, busca otros abogados y les entregaré la documentación”.

Coello explicó que su retiro del caso fue de común acuerdo con el ex funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Afirmó que Lozoya no sólo fue su cliente, sino que es su amigo. En 2017 lo buscó para que lo defendiera en el caso de Odebrecht y siguió representándolo, inclusive viajó a España a hablar con él en prisión y para la contratación de Baltazar Garzón, hasta que tomó la decisión de dejar el caso al perder contacto con Emilio Lozoya Thalman y “no tener de informaicon de primerta mano de lo que estaba haciendo…”

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Coello Trejo explicó que “Toda mi vida he sido muy claro, muy abierto, juego a una sola baraja, no me gusta jugar varias..

Dejar su defensa “Es mi decisión, obviamente consensuda con Emilio. Es mi amigo, le deseo que tenga mucho éxito y que los abogado que tomen el caso lo hagan con la misma pasion que yo lo hice”.

A pregunta, el abogado insistió en que en este como en los anteriores sexenio, los funcionarios no se mandan solos y que reciben órdenes o consultan sus decisiones importantes.

Como fue fiuncionario, conoce el sistema presidencialista mexicano. Por esta razón en el pasado solciitó a un juez citar a declarar a susperiores jerárquicos del ex director de Mémex, pero no prosperó. “Espero que el doctor Aejandor Gertz Manero, Fiscal General de la República, logre lo que yo en aquel momento quería que se aclarara”, expresó.