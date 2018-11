La Corte libera trámite para uso de mariguana

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó dos amparos con los que estableció jurisprudencia para que cualquier ciudadano que solicite un permiso al gobierno federal pueda cultivar y consumir mariguana con fines recreativos.

Por cuatro votos a favor y uno en contra, el pleno de la Primera Sala del alto tribunal del país avaló los dos proyectos que fueron presentados por los ministros Norma Lucia Piña Hernández y Arturo Zaldívar, durante la sesión de este miércoles.

La Primera Sala aprobó los amparos en revisión 547/2018 y 548/2018, en los que reiteró, por quinta ocasión, la inconstitucionalidad a la prohibición absoluta al consumo recreativo de la mariguana, lo que permitió integrar jurisprudencia sobre el tema.

De ahí que a partir de este miércoles, cualquier persona podrá consumir mariguana con fines recreativos, siempre y cuando tenga la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y los consumidores no podrán vender ni distribuir a terceros la mariguana que cultiven.

Lo anterior, toda vez que la declaratoria de inconstitucionalidad no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución este psicotrópico.

La Primera Sala sostuvo que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan, sin interferencia alguna, qué tipo de actividades lúdicas desean realizar y protege todas las acciones necesarias para materializar esa elección.

También se aclaró que ese derecho no es absoluto y que podría regularse el consumo de ciertas sustancias, aunque las afectaciones que provoca la mariguana no justifican una prohibición absoluta a su consumo.

Por lo tanto, ordenó a la Cofepris autorizar a los quejosos consumir personalmente mariguana, sin que eso les permita comercializarla ni utilizar otros estupefacientes o psicotrópicos.

Este criterio fue sostenido por primera vez el 4 de noviembre de 2015 a propuesta del ministro Arturo Zaldívar (amparo en revisión 237/2014) y fue reiterado posteriormente en los amparos en revisión 1115/2017 y 623/2017.

Con los dos amparos aprobados este día suman ya cinco precedentes en el mismo sentido sobre el tema, por lo que el criterio será obligatorio para todos los tribunales del país.

ES UN ‘PRECEDENTE MARAVILLOSO’: SÁNCHEZ CORDERO

La senadora de Morena y próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, calificó de “precedente maravilloso” la decisión de la Corte.

“¡Yes! Me da muchísimo gusto, muchísimo gusto. Está fundado en dos derechos fundamentales: el libro de desarrollo de la personalidad y la autodeterminación. Entonces, no puede ser de otra manera y nosotros vamos caminando hacia allá, hacia la regulación del uso no sólo medicinal de la mariguana, sino del uso recreativo o recreacional de la mariguana. Lo festejamos y lo digo de corazón”, consideró la ex ministra de la SCJN.

Olga Sánchez Cordero comentó que ahora el grupo de senadores de Morena presentarán una iniciativa para que “el Estado tome en sus manos la distribución y comercialización” de la planta.

“Hay conductas que tienen que ser penalizadas necesariamente: el tema de venderles la mariguana a los menores de edad pues tiene que estar tipificado; tenemos que regularla para que las plantas estén obviamente revisadas y controladas en su calidad por el propio Estado; avanzar en licencias de producción, comercialización y distribución”, explicó Sánchez Cordero.

EQUIPO DE LÓPEZ OBRADOR VE BIEN LA DECISIÓN DE LA CORTE

La jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el cultivo de mariguana en México representa una buena decisión, consideró Alfonso Durazo, quien será secretario de Seguridad Pública en el gobierno entrante.

Entrevistado a su llegada a la reunión del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador con los próximos integrantes de su gabinete, expuso que la tendencia en el mundo es hacia la liberalización del consumo lúdico y médico y es sintonizarse con esa tendencia que ha ganado terreno en el mundo, particularmente en Norteamérica.

Indicó que, derivado de los foros de paz y reconciliación, la posición mayoritaria de los participantes, particularmente del foro temático relacionado con la política de drogas que se realizó en Cuernavaca, Morelos, prácticamente ciento por ciento de los participantes recomendó al próximo gobierno revisarla, principalmente el capítulo que prohíbe el consumo.

En este sentido, dijo que esa decisión ayuda aunque el propio gobierno ha venido caminando en una pista paralela a la de la SCJN.

Señaló que con la liberalización del uso de la mariguana estiman por la experiencia en otros países que tendría una incidencia favorable en la reducción de la violencia e inseguridad.

Por otro lado, consideró un reto complejo el diseño de la estrategia de seguridad y hay muchos factores en juego; se tiene que conjugar toda la parte del Gobierno Federal, contemplar las variables de carácter estatal e incorporar e incluir en ese programa la participación de entidades y municipios.

Añadió que están en tiempo de presentar la estrategia de seguridad y tienen hasta el 1 de diciembre, pero han decidido presentarlo antes con el propósito de que con anticipación todos conozcan la parte que les corresponde hacer, a los gobiernos federal, estatales y municipales.

Adelantó que el sábado tendrán una reunión con delegados federales en los estados, donde hablarán de la parte operativa de la estrategia de seguridad.

PRD CELEBRA RESOLUCIÓN DE SUPREMA CORTE

La diputada perredista Verónica Juárez Piña celebró la resolución de la Primera Sala de la SCJN por la que determina que la prohibición absoluta para el consumo lúdico de la mariguana es inconstitucional.

Mencionó que con esta suman cinco resoluciones en el mismo sentido, con lo que establece jurisprudencia por reiteración de criterios sobre este tema y sienta las bases para romper el modelo prohibicionista.

Consideró que es un paso trascendental, porque ahora estamos obligados en el Congreso de la Unión a armonizar lo que ha definido la Corte a través de la jurisprudencia y así poder armonizar la Ley General de Salud y el Código Penal para de una vez por todas, traducir en leyes lo que es un derecho para ciudadanos.

“Esto nos va a dar pie sin lugar a dudas a que sigamos impulsando la iniciativa que desde el PRD hemos presentado, que es integral, en donde a partir precisamente de lo que ha determinado la Corte podamos quitar de la tabla los cinco gramos de portación de la mariguana”, precisó.

La legisladora perredista añadió que dicha propuesta también plantea que “el Estado se haga cargo de toda la cadena que tiene que ver desde el cultivo, la producción, su traslado y la comercialización”.

“Y esto también lo tenemos que celebrar porque al final de cuentas estábamos en deuda con la resolución que ya existía en torno al uso medicinal, pero el país no podía producir, por ejemplo”, precisó.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, dijo que es ya necesario e inevitable iniciar con la discusión legislativa sobre su uso.

“Es un camino que no hay que eludir, hay que entrarle… Hay que hacerlo con cuidado, se tienen que cuidar todos los tramos en la producción, almacenamiento y la venta han de ser cuidados a detalle”, añadió.

USARLO DE FORMA RESPONSABLE: XÓCHITL GÁLVEZ

De la bancada panista, la senadora Xóchitl Gálvez expresó que está en favor del uso de drogas de una manera responsable.

“Yo a mis hijos les dije que después de los 40 años podían meterse lo que quisieran, cuando tuvieran una edad madura. No estoy de acuerdo con la parte prohibitiva y acabo de regresar de la Cumbre del Hambre y se llegó a la conclusión que el azúcar es una droga mucho más fuerte que la mariguana”, señaló.

La resolución de la SCJN sólo ampara a los quejosos de no incurrir en delitos contra la salud por cultivar y usar recreativamente la mariguana, sin embargo, abre paso para su pronta legalización.