La CNTE responde a Delgado: ‘Evitamos albazo legislativo’

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguró que la reforma educativa del gobierno actual ya fue enviada a la “congeladora”.

Asimismo, amagó con más movilizaciones y con paros escalonados, incluso uno indefinido, en caso de no alcanzar un acuerdo.

El vocero de la CNTE, Wilbert González, señaló que “los maestros ya evitamos el albazo legislativo ante la prisa que tenían los diputados y, a la fecha, hemos mandado a la congeladora el proyecto de decreto”.

Expuso que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está a la espera de otra reunión con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para avanzar en el diálogo.

Sin embargo, advirtió que “la posición política es que esté (el presidente) Andrés Manuel López Obrador en la mesa para que se termine el doble discurso”.

Respecto a la posibilidad de que el sistema educativo quede como estaba, como lo advirtió el titular del Ejecutivo federal en caso de no alcanzar un acuerdo, González dijo que lo primordial es agotar el diálogo.

Apuntó que el Presidente de la República ha puesto énfasis en mantener el control de las plazas y de la nómina magisterial, lo cual, según la CNTE, sería un retroceso, además de que su propuesta “contiene partes lesivas de la reforma peñista, como es el proceso para la selección, promoción y reconocimiento”.

Advirtió que la CNTE mantendrá su calendario de movilizaciones, paros escalonados y hasta uno indefinido en caso de no alcanzar un acuerdo con el Gobierno Federal.

Finamente, González rechazó un eventual regreso de Elba Esther Gordillo como lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En ese tenor, pidió al Gobierno Federal revisar nuevamente los casos de supuesta corrupción a los que se le vinculaba.

URGE SNTE A ABROGACIÓN

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) solicitó a los legisladores federales abrogar la reforma educativa del 2013 y sus “evaluaciones punitivas”, así como a concretar las modificaciones a los artículos 3, 31 y 73 constitucionales.

Al señalar que coincide con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en que la enseñanza es la base de un desarrollo nacional integral e incluyente, el magisterio nacional agregó que para lograr la Cuarta Transformación del país “primero el tercero constitucional”.

En ese sentido, llamó a quienes comparten un interés genuino a favor de la educación pública a aprovechar la oportunidad de contar con una legislación histórica en la materia para que el Estado garantice a niños y jóvenes escuela pública incluyente, equitativa y de calidad, y que, al mismo tiempo, proteja los derechos plenos de los trabajadores de la educación.

El sindicato magisterial puntualizó que los maestros han participado de manera activa, con propuestas puntuales, expuestas desde los foros de consulta realizados durante el periodo de transición gubernamental, hasta las audiencias públicas convocadas por el Poder Legislativo.

En dichos foros, mencionó, los trabajadores de la educación presentaron más del 90 por ciento de las ponencias, así como planteamientos específicos en las citadas audiencias.

Igualmente, acotó, entregaron un compendio de las exposiciones al Ejecutivo federal, al Senado y a la Cámara de Diputados.

El SNTE garantizó que, bajo cualquier circunstancia, mantendrá la operación de los servicios educativos y que seguirá defendiendo la escuela pública y los derechos de los trabajadores a través del diálogo y el acuerdo.

En cuanto a la reforma laboral, solicitó al Congreso que se reafirmen los principios de libertad sindical, derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva, plasmados en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y ratificados por México, así como la elección periódica de las dirigencias sindicales por medio del voto libre, directo y secreto.