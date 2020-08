“La 4T no existe”: Víctor Toledo

En la revelación de un audio que asegurará al periódico Reforma protagonismo en la conferencia presidencial de mañana, el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, afirmó que “como tal (la Cuarta Transformación) … no existe”, no al menos “como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe”.

El audio, en poder de Reforma, conforme la nota firmada por Antonio Baranda, contiene las palabras de Toledo en una reunión con algunos de sus compañeros miembros del gabinete del Presidente López Obrador.

Dice Toledo a sus colegas: “Yo quisiera compartir con ustedes lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe.

“Por el contrario, este Gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del Gabinete, que yo lo he notado en varias líneas”.

Calificó de “brutales” las supuestas contradicciones en la 4Ty llamó a sus compañeros a no idealizar el movimiento.

Toledo denunció las luchas internas de poder en la 4T y reveló que su visión de lo que ocurre en el interior del grupo gobernante, “no está para nada en el resto del Gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del Presidente”.

El titular de Semarnat se lanzó al cuello de algunos de sus compañeros, como el de Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, así como al del jefe de la Oficina d ela Presidencia Alfonso Romo.

El regiomontano, según Reforma,”… trata de imponer, digamos, toda la visión que hay, que impera en el mundo, de las grandes corporaciones. Dos ejemplos concretos es que Alfonso Romo, que ha adquirido enorme centrabilidad (sic) y poder dentro del Gobierno, dado por el Presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente se ha dado en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la ecología, todo el tiempo”, expresó.

Ni siquiera se salva López Obrador, quien habría reunido al gabinete para impulsar un proyecto de ganadería de una empresa norteamricana, consistente en la renta o compra de miles de hectareas en Campeche y Tabasco

“Afortunadamente no se logró, pero quería impulsar un proyecto para hacer un gran proyecto de producción, en un modelo totalmente de agronegocio”, explicó Toledo.

En referencia a la cancelación de la cervecera Constellation Brand, reveló que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estaba a favor de la permanencia del proyecto, razón por la cual convocó a una reunión de 5 titulares del gabinete para que la apoyaran.

Finalmente, dijo tener fricciones con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, “por lo que esta pasando en Energía”.

Mañana hay tema asegurado en la mañanera.