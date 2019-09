‘Justifica’ Policía Comunitaria Tepalcatepec, Michoacán, choque con miembros del CJNG

A través de un video, presuntos integrantes de la Policía Comunitaria Tepalcatepec, Michoacán, “justificaron” su enfrentamiento con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Hoy vamos a luchar por nuestro pueblo, pueblo valiente que me enorgullece; soy un michoacano. Ya me colgué el arma y hoy me he convertido en un comunitario. Un pueblo de esperanza y gente buena, y en todo lo bueno, ya, todos sabemos que existe lo malo. Vamos por el cambio porque de todo esto ya estamos cansados.

“Hoy vamos a pelear por los derechos que nos merecemos porque hasta el gobierno se nos hace ciego, pero a motivarnos llegó nuestro líder llamado ‘El Abuelo’. El pueblo unido no será vencido; aquí les decimos nos sobran motivos para revelarnos; no somos violentos, pero pelearemos hasta revelarnos. Ya cansados de injusticias nos levantamos en armas y ahora estamos en una revolución. Dispuestos a dar la vida por el pueblo y la familia, por la causa pelearemos por honor. Oremos por aquéllos que murieron, que la vida dieron mientras defendieron la tierra y su patria”, hacen notar la Policía Comunitaria Tepalcatepec en la grabación.

El video da cuenta del momento posterior al enfrentamiento.

Y en el él se aprecian una carretera de Tepalcatepec, decenas de autos esperando y cuerpos de integrantes del CJNG con el uniforme que los caracteriza.