Justifica Gertz Manero el no seguimiento a casos presentados por la UIF

‘Si Hacienda no funda bien sus proyectos de carácter penal, y no presenta las pruebas suficientes, la FGR no tiene capacidad institucional para hacer pesquisas por su cuenta’, precisa

Si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), vía su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no funda bien sus proyectos de carácter penal, y no presenta las pruebas suficientes, la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene capacidad institucional para hacer pesquisas por su cuenta.

“Si estas denuncias no son más que declaraciones de carácter publicitario, evidentemente, el que tiene la responsabilidad de desarrollar esas tareas no lo ha cumplido”, estableció Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR.

Ello, luego de que Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, cuestionara la labor de la dependencia a su cargo en el seguimiento a los casos presentados por la UIF.

Así las cosas, Gertz Manero dejó claro al especialista que las unidades técnicas de la SHCP son las únicas que tienen la capacidad de hacer investigaciones de carácter fiscal.

“La UIF es una unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no me entrega las pruebas que yo no puedo de otra manera presentar ante un juez, yo no las puedo obtener.

“¿Por qué razón?, porque la única que tiene, por ley, la capacidad de hacer investigaciones de carácter fiscal, es decir, por impuestos, por lavado de dinero, son las unidades técnicas que la propia Secretaría de Hacienda entrega a la UIF”, remarcó el titular de la FGR.