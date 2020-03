Juicio político de Rosario Robles no es prioritario: Monreal

Ricardo Monreal exhortó a los senadores de Morena a lo imposible: guardar los “cuchillos largos” mañana cuando llegue al Senado la minuta sobre el juicio político contra Rosario Robles.

Además, explicó, frente a la emergencia que vive el paíos, no es un tema prioritario.

El coordinador de los senadores del partido en el poder conoce muy bien lo que hay en el fondo del juicio político a la ex titular de Sedesol y Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por eso afirmó que “No es momento de cortar cabezas ni de revivir la noche de los cuchillos largos. No debe ser la venganza la que nos mueva en nuestros actos”.

Monreal detalló el proceso que seguirá la minuta de la Cámara Baja:

“Llega apenas la minuta y se ingresa al pleno. El juicio político es una facultad de control jurisdiccional del Senado sobre distintos miembros del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo o ex funcionarios. Y es un juicio atípico, único, en donde la Cámara de Diputados se convierte en un órgano de acusación, una especie de Ministerio Público y el Senado es el órgano de sentencia, el Senado se convierte en un jurado, en un jurado de sentencia.

“Se pone a funcionar y se da la sentencia, pero mi recomendación es que actuemos con sensatez: no es el momento de cortar cabezas ni es el momento de revivir la noche de los cuchillos largos. Pero será la Comisión Jurisdiccional la que determine, con plena libertad. No debe ser la venganza la que nos mueva nunca en nuestros actos.

“Pero será la propia Comisión Jurisdiccional, erigida en órgano de sentencia, quien dicte la sentencia. Pero para mí es un tema que no es, frente a la emergencia que vivimos, una prioridad, eso es lo que pienso de manera personal”.