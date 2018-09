Juez ordena liberar a Alejandro Gutiérrez

Un juez federal ordenó cumplir con un amparo para sobreseer la acusación contra el ex secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien es acusado del desvío de 250 millones de pesos para financiar campañas electorales de su partido, en Chihuahua.

De acuerdo con el reporte de Milenio, el juez de Control ordenó dejar sin efectos la prisión preventiva que le fue dictada al priísta, según lo que determinó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.

Lo anterior, después de que la Procuraduría General de la República (PGR) desistió de la acusación de peculado en contra de Gutiérrez, porque los elementos de prueba contenidos en el expediente 167/2018 no son “idóneos, pertinentes y suficientes”.

“Se arribó a tal conclusión, en particular, porque la imputación originalmente realizada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se sostenía principalmente en declaraciones de testigos -a los que no tuvo acceso la Fiscalía federal- y que no fueron corroboradas con otros datos de prueba”, se lee en el dictamen.