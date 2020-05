Juez niega prisión domiciliaria a Rosario Robles

El juez Ganther Alejandro Villar Ceballos, que había dado muestras de ser diferente, resultó igual que Felipe Delgadillo Padierna, el sobrino de Dolores Padierna y René Bejarano: al negar que existe la posibilidad de que huya, negó a Rosario Roble proseguir su proceso en libertad.

El juez de control fallo en ese sentido al concluir una audiencia que duró más de 13 horas, no obstante que la ex titular de Sedesol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ofreció su pasaporte en garantía de que no pretende huir de la justicia que la mantiene sujeta a proceso por su participación en la llamada “estafa maestra”.

Esta es la tercera ocasión que Robles pierde en sus intentos de enfrentar el proceso en prisión domiciliaria.