Juez deslinda a Meade de ‘Estafa Maestra’

El caso de la Estafa Maestra no involucra a José Antonio Meade, precisó Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el juez que lleva la causa penal contra Rosario Robles, a quien dejaron sin efecto el requerimiento para que presente copia certificada del acta de entrega-recepción de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

“Se deja sin efectos el requerimiento de 13 de agosto de 2019 realizado a Rosario Robles Berlanga.

“Es claro que la causa penal no involucra a José Antonio Meade Kuribreña como sujeto activo o, bien, sea objeto de la investigación complementaria; así, tampoco se refiere a la temporalidad en que él ocupó la Sedesol, de ahí que se concluye que el documento refiere a hechos ajenos a la litis de este asunto y a terceras personas ajenas a ellos”.

“En concordancia con ello no se realiza ningún pronunciamiento a la Fiscalía General de la República para iniciar investigación alguna, toda vez que esa es una facultad exclusiva de dicha autoridad en términos del ordinal 102, Apartado A de la Constitución”, puntualizó Delgadillo Padierna.