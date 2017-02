Juez da amparo a Rodrigo Medina

Se le otorgó una suspensión provisional para no ser detenido ni privado de su libertad hasta que no se resuelva sobre la suspensión definitiva

El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, otorgó al ex gobernador de esa entidad, Rodrigo Medina de la Cruz, una suspensión provisional para no ser detenido ni privado de su libertad hasta que no se resuelva sobre la suspensión definitiva.

En la resolución del juicio de amparo 55/2017, promovido por Medina de la Cruz, el juez federal concedió la suspensión provisional contra actos del Juez de Control de ese estado, dio a conocer el Consejo de la Judicatura Federal en una tarjeta informativa.

Por tanto, queda a disposición de este órgano de control constitucional por cuanto se refiere a su integridad física y libertad personal y, a disposición del Juez de Control responsable para continuar la investigación derivada de la vinculación, ante quien deberá de comparecer cuantas veces sea requerido.

La suspensión provisional fue concedida en términos del Artículo 136 de la Ley de Amparo que surte sus efectos desde el momento mismo que se pronuncia la determinación por la autoridad jurisdiccional.

De conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 128 de dicha ley, la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público para la procedencia de la suspensión.

Lo anterior, toda vez que un auto de vinculación a proceso se refiere únicamente a la información formal que el Ministerio Público hace al imputado para que éste conozca los motivos por los que se le sigue una investigación, y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental.

El juez federal señaló que dejará de surtir efectos la suspensión, si dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma, el quejoso no otorga ante este Juzgado una garantía de 50 mil pesos de depósito.

Refirió que en caso de que se opte por póliza de fianza, la afianzadora deberá señalar domicilio en esta ciudad e insertar que se somete a la jurisdicción de los tribunales residentes en esta localidad, en caso de litigio, como lo previene el artículo 2802 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas conforme a su artículo 113.

Garantía que se fija de manera discrecional atendiendo a lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley de Amparo, conforme a la naturaleza, modalidades y características de los delitos imputados al quejoso, es decir, peculado y contra el patrimonio del Estado, sin que se tenga información acerca del daño imputado.

En cuanto a las características personales y situación económica del quejoso, únicamente se cuenta con las proporcionadas en la demanda, acerca de que ocupó el cargo de gobernador del estado de Nuevo León.

La autoridad jurisdiccional puntualiza que si el mandamiento por el cual se emite la orden de afectación de la libertad personal del quejoso emana de un procedimiento diverso del que se precisa en el acto reclamado o por un delito que implique prisión preventiva oficiosa, se concede al agraviado la suspensión provisional.

Para el efecto de que el exfuncionario quede internado en el Centro Preventivo de Reinserción Social correspondiente a disposición de este Juzgado, únicamente por lo que se refiere a su libertad personal y, a disposición del Juez de Control responsable para los efectos de la continuación del procedimiento penal de origen, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva.

COMPARECE EN NL ESPOSA DE EX GOBERNADOR

Gretta Salinas compareció ante la Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León, dentro de la investigación por enriquecimiento patrimonial que se sigue a su cónyuge el ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.

Tras la comparecencia en la Fiscalía, durante más de dos horas, la ex primera dama del estado dijo estar tranquila en torno de la indagatoria, y que en un máximo de 15 días responderá por escrito a los cuestionamientos que la autoridad estatal le realiza como investigada.

“Espero que esto marque un precedente y de aquí en adelante a todas las primeras damas se les pueda investigar”, declaró ante representantes de medios de comunicación.

Previo a la diligencia, dijo ser la principal interesada en que esto se esclarezca, no solamente para que la autoridad pueda aclarar sus dudas, “yo la verdad siento que tengo un compromiso con el estado de Nuevo León, al cual le serví durante seis años”.

Afirmó que, “aquí voy a estar todas las veces que deseen citarme, todas las cuestiones que tengan que preguntarme, yo con mucho gusto voy a aportar toda la información que tengo, para poder apoyar esta investigación”.

Subrayó que son respetuosos de sus instituciones y tanto ella como su esposo estarán siempre disponibles a cualquier llamado de la autoridad.

En tanto, Medina de la Cruz reiteró que su patrimonio y el de su esposa, es producto del trabajo conjunto, “lo vamos a aclarar, no tenemos nada que esconder como lo he dicho. Aquí acude mi esposa el día de hoy conmigo, ustedes la conocen, para atender el llamado de la autoridad”, expuso.

“Yo tengo suspensión, como ustedes lo saben y hemos tramitado algunos amparos ante el poder judicial federal, eso existe, eso subsiste, los juicios se llevan a cabo”, explicó.

“Lo importante no es eso, lo importante es que estamos aquí el día de hoy ante la Subprocuraduría Anticorrupción, atendiendo esta llamada”, dijo quien gobernara Nuevo León durante el sexenio 2009-2015.

Añadió que en la comparecencia conocerán en calidad de qué se cita a su esposa, “apenas vamos a saber de qué se trata la carpeta –de investigación-, vamos a ver qué dudas tiene el Ministerio Público, no sabemos”.

Medina de la Cruz remarcó que “los principales interesados en que esto se aclare, no nada más para la autoridad, sino también para la gente, somos nosotros, no hay nada que esconder, si hay dudas, se las respondemos”.

Afirmó que no empezó su carrera, ni su trabajo, siendo gobernador, “tengo muchos años de trabajar, yo empecé a trabajar a los 16 años, he construido un patrimonio, lo tengo perfectamente declarado, está registrado en la Contraloría, año con año tenía la obligación como servidor público de hacerlo”, enfatizó.

Consideró que “muy importante enviarle un mensaje a la gente, que no se quede con la idea de que hay desvío, de que de la noche a la mañana hay un incremento patrimonial, de que nosotros al llegar al gobierno del estado incrementamos nuestro patrimonio, de manera exponencial, eso es falso”.

El ex gobernador y su esposa acudieron a la comparecencia en compañía de su defensa, Javier Flores Saldívar, quien fue procurador de Justicia en la entidad al final de la pasada administración.