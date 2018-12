Jueces y magistrados advierten riesgo en su autonomía

Jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación negaron que sean privilegiados y que vivan “del abuso del erario”.

Señalaron que en cumplimiento a uno de los objetivos de su organización de jueces y magistrados que “es la defensa de los intereses inherentes a la función de juzgadores en contra de cualquier acto de vulnere su independencia y autonomía judicial”.

Mediante un comunicado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación señaló que “se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de seiscientos mil pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad”.

Los juzgadores federales enfatizan que se pretende “centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso”.

Puntualizan que están obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución, por lo que no entran al Poder Judicial los jueces dóciles o al servicio de alguien.

“La irreductibilidad salarial no es un privilegio, sino solo una de las diversas garantías de independencia de la judicatura, reconocida no solo en la propia Constitución, sino también por las convenciones y tratados Internacionales que el Estado Mexicano no solo ha firmado sino ratificado y se ha comprometido a cumplirlos a cabalidad”, explicaron.

Los magistrados y jueces refrendan su compromiso con la Ley y la Constitución, ejerciendo sus derechos dentro de los causes de la legalidad.

Los jueces reiteraron que el componente salarial es solo una de la variables que conforman la independencia judicial.

“Como Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, hemos impulsado una muy amplia defensa que incluye la presentación de demandas de amparo en contra de lo que consideramos un conjunto de acciones sistemáticas e intentos legislativos que buscan la injerencia en la vida interna del Poder Judicial de la Federación”, añadieron.

Aseveran que estos “ejercicios modernizadores” que buscan tener ahorros para los ciudadanos únicamente son para “debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho”.

“Quienes lo hacen, no sólo desconocen el funcionamiento de la Judicatura, sino que olvidan que han sido precisamente las resoluciones judiciales las que han abierto la posibilidad de materializar parte de la agenda de Derechos Humanos del nuevo gobierno”, aseveraron.

Señalan que el riesgo de estas campañas de desprestigio tiene como fin el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones.

“Los juzgadores federales queremos recordar también que desempeñar un cargo de este tipo implica asumir diversos riesgos (…) que ponen en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias. Por eso actuamos con plena convicción en nuestra alta función de impartir justicia a nuestros semejantes”, detallaron.

Cabe señalar que este día la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, AC, invitó a la ciudadanía a escuchar su posicionamiento respecto de lo que consideran “riesgos” a su autonomía ocurrida en los últimos días.

Lo anterior “frente al entorno de riesgos y afectaciones a la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación que hemos estado resintiendo de forma generalizada y sistemática por los Poderes de la Unión”.

Falso que en el PJF alguien gane ni remotamente 600 mil pesos mensuales

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación compartió un comunicado mediante su cuenta de Twitter en el que desmienten que en el PJF alguien gane ni remotamente 600 mil pesos mensuales.