Judicatura sin queja o recurso formal por parentesco de juez Delgadillo Padierna

Tras establecer que su misión en clara en cuanto a la cero tolerancia a la corrupción y la absoluta defensa a la independencia judicial, el Consejo de la Judicatura Federal estableció que no ha recibido una queja o recurso formal por el parentesco del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna con la diputada Dolores Padierna Luna o por sus fallos.

Y que de ser así serán resueltos con estricto apego a derecho.

En cuando a la prisión preventiva dictada a Rosario Robles, ex titular de la Sedesol y de la Sedatu, el Consejo de la Judicatura Federal hizo notar que en la resolución 314/2019, Delgadillo Padierna invocó como fundamento el artículo 168, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Y la presunción del riesgo de fuga.

En cuanto al turno por el que se asigna un asunto, el Consejo de la Judicatura Federal aseveró que los Centros de Justicia Penal Federal se rigen por un doble filtro en el caso de la Ciudad de México, es decir, que el primero confiere competencia temporal (quincenal) de manera rotativa.

Respecto al segundo, aseveró que la asignación de asuntos a jueces y a juezas es aleatoria, automatizada y exclusiva.

Ello, puntualizó el Consejo de la Judicatura Federal, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

Y que el diseño del sistema de justicia adversarial estipula que un juez que fungió en su calidad de control en una etapa del procedimiento no podrá conocer del propio asunto en la etapa de juicio, debiendo conocer otro juez del mismo Centro de Justicia Penal o de uno más cercano en caso de no ser posible.