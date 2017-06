Juan Zepeda alza la mano: busca candidatura del Frente Amplio

Juan Zepeda, ex candidato del PRD al gobierno del Edomex, aseguró que quiere ir por la candidatura presidencial por el frente amplio democrático que busca su partido rumbo al 2018.

“Apoyo este frente porque es amplio, no con un solo partido, pero mi posición, y la conoce en el partido, es si la alianza es con el PAN solamente no iría, pero si esta propuesta no prospera se tomaría la estrategia del Edomex, es decir, ir solos”, indicó Zepeda.

Incluso, el perredista propuso que “saquemos un método en donde midamos encuestas, pero no sólamente con la intención del voto, sino con la opinión efectiva, que es la que cuenta más” entre los diversos perfiles que puedan existir en ese frente amplio democrático.