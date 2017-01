José Roberto Guerrero Álvarez, acusado de acoso sexual

Aunque por protección de la mujer no se dio a conocer el nombre de la ofendida, ésta afima que Guerrero Álvarez le exigió sostener relaciones sexuales con él y a cambio la apoyaría con un trámite industrial relacionado con permisos de agua.

Aunque usted no lo crea, también las redes sociales sirven para denunciar casos de acoso sexual.

En días recientes, una usuaria de Facebook se lanzó contra el ex consejero del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG), José Roberto Guerrero Álvarez, acusándolo de acoso sexual en su contra.

Aunque por protección de la mujer no se dio a conocer el nombre, asegura que Guerrero Álvarez le exigió sostuviera relaciones sexuales con él a cambio de apoyarla con un trámite industrial relacionado con permisos de agua.

Según refiere, José Roberto Guerrero Álvarez le habría ofrecido a la joven acelerar su trámite a cambio de favores sexuales, hecho al que la joven se negó, por lo que José Roberto la amenazó con hacerle daño a ella o a su familia si levantaban algún tipo de denuncia o lo hacía público.

No es la primera vez que Guerrero Álvarez es acusado, pues en 2013 fue denunciado por intento de extorsión hacia Sealtiel Ávalos Santoyo, presidente del Consejo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

En ese entonces, Saltiel denunció en un evento de Simapag, los intentos de extorsión que José Roberto Guerrero Álvarez hizo en su contra y amenazó con presentar la documentación con las pruebas.

“También valdría analizar el actuar del consejero Roberto Guerrero, me gustaría que vieran los hechos de los que yo he sufrido y he tratado de ser extorsionado por parte del consejero, con firmas y con documentos”, finalizó Seatiel Ávalos.