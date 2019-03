José Narro ofrece un PRI con unidad y sin simulaciones

Rumbo a la renovación de la dirigencia nacional del PRI, el ex funcionario federal pidió reglas claras, juego limpio, que no haya “dados cargados” y tampoco gastos superfluos

José Narro Robles, aspirante a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ofreció unidad interna para alcanzar la reconciliación y lograr un mejor desempeño en los retos venideros.

De visita en Querétaro, Narro puso de manifiesto que es necesario que la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) esté apegado a la filosofía institucional. “Aspiro a que el PRI mejore, se mantenga y sea más vigoroso de lo que es hoy, a pesar de que tuvo un descalabro (electoral) monumental”, dijo.

Admitió también que al interior del partido hay divisiones, pero dijo no estar dispuesto a cerrar los ojos, pues cuando los problemas no se reconocen, estos no se resuelven.

El PRI tiene problemas, y uno de esos es la división, pero lo que toca ahora es la reconciliación y la unidad, que no necesariamente es unanimidad, pues en un partido político debe haber diferencias y pluralidad.

Rumbo a la renovación de la dirigencia nacional del PRI, el ex funcionario federal pidió reglas claras, juego limpio, que no haya “dados cargados” y tampoco gastos superfluos.

Asimismo, se pronunció por desterrar una práctica malsana, por la cual la ciudadanía castigó al PRI, es decir, simulación. “Debemos acabar con la simulación desde la base, desde la militancia y también desde las dirigencias, pues de lo contrario no habrá reencuentro con la sociedad”, expuso.

Rumbo a los tiempos electorales en 2021, garantizó trabajar por el partido sin buscar algún cargo público, pues eso sería un error fatal.

“Quien llegue a dirigir el partido debe renunciar a sus legítimas aspiraciones, válidas por supuesto, porque quien no lo hace toma decisiones pensando en lo que le conviene”, explicó.

En ese sentido, reiteró la propuesta de que la militancia sea la que tome las decisiones, no las cúpulas del partido. José Narro Robles se reunirá esta tarde con los militantes queretanos del PRI.