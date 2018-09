José Luis Espinosa presentó su candidatura para la dirigencia del PAN

Bajo el lema Volver a Mover las Almas, el ex dirigente local dijo que buscará que liderazgos importantes de Acción Nacional, como la ex candidata presidencial,Margarita Zavala

El ex presidente regional en Michoacán del Partido Acción Nacional (PAN) y ex diputado federal en la LX Legislatura, José Luis Espinosa Piña, presentó hoy su candidatura para la dirigencia nacional de ese partido.

Bajo el lema Volver a Mover las Almas, el ex dirigente local dijo que buscará que liderazgos importantes de Acción Nacional, como la ex candidata presidencial,Margarita Zavala y el ex senador, Francisco Búrquez, se reincorporen a las filas del panismo.

Espinosa Piña dijo sin embargo, que todos los liderazgos y militantes tienen un lugar en el PAN, siempre y cuando se sometan a los estatutos del partido.

En conferencia de prensa, añadió que su propuesta es regresar la identidad al panismo “sin cúpulas que coaccionen a otros militantes”.

Entre los militantes que respaldaron su aspiración se encuentran el ex embajador de México en Chile, Mario Leal Campos; Julio Faesler, ex embajador en la India; Gloria Valenzuela, ex diputada federal; Luis Fernando Bernal, escritor y militante; Felipe Díaz Garibay, ex funcionario federal, entre otros.