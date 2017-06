Jesus Pérez Ballote del PAN arremete contra su partido

MÉRIDA.- Jesús Pérez Ballote, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Mérida, fue expuesto en un audio donde habla mal de distintos miembros de la bancada de su partido.

En el audio publicado por el sitio local de Eclipse TV, admite que para que las operaciones del partido marchen bien en el tercer distrito, es él mismo quien debe dirigir las operaciones, ya que para él, ninguno de los otros integrantes del PAN tienen lo que se requiere para cumplir con éxito dichas labores.

“Hay que buscar a una persona adecuada, que al final no se lo vaya a creer, porque realmente no sabemos que vaya a pasar y que nos vaya a generar un p…, tiene que ser una pero que no se lo crea. En su momento Aníbal (Cruz Rodríguez), cubrió ciertos requisitos y además Santiago Alamilla solit se mete en muchas p…”, aseguró.

También menciona que gente del partido como Mauricio Díaz, Sydney Jacinto López, Janeth Laucín Ávila, Juan Barrera y Felipe de Jesús Can Chan, tienen problemas y están con gente del PAN, además de llamarlos flojos y conflictivos.

“No hay nadie c… ,ese es el p…, antes funcionaba porque estaba yo allá ¿Ya me entendiste?, yo administraba los p…, ya lo sé c…, por eso. Por lo mismo que no hay nadie que haya sacado el ¿Cómo se llama? Yo necesitaba un Juan Barrera, un administrador de los temas, el tema es que Juan Barrera ya se agarró a v… con Felipe Can por cosas de indios de pueblo”, afirmó Pérez Ballote.

Por otro lado, el diputado panista Elías Lixa comentó que respecto al audio filtrado se debe dignificar la política dentro de su partido.

“Si duele que entre el panismo puedan existir estas formas de expresión hacia militantes, y más allá de quien tiene cargos públicos hacia militantes y por supuesto que esto merece un llamado”, finalizó.