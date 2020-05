Javier Duarte pierde, pero puede salir libre en 2021

De poco o nada sirvieron amenazas de revalaciones sensacionales a Javier Duarte. La amgistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, confirmó la condena de 9 años de prision y multa de casi 59 mil pesos por asociación delictuosa y lavado de dinero.

La magistrada descartó que el ex gobernador de Veracruz hubiese sido juzgado sin pruebas ilícitas, no obstante revocó el decomiso de 40 inmuebles atrubuídos a supuestos prestanombres de Duarte debido a que no está concluida la causa penal.

Como se recordará, el ex gobernador veracruzano pidió se excluyeran documentos bancarios que son base de la acusación en su contra argumentando que la Fiscalía General de la República violó su derecho al secreto bancario, pero la magistrada consideró que Duarte los aceptó en una negociación que mantuvo con la FGR.

La magistrada razonó que “Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante el Juez de Control, en cuanto al delito y la responsabilidad; lo único exigible en primera instancia y verificable ante la alzada, en cuanto a estos tópicos, es que los datos de prueba sean suficientes, congruentes, pertinentes e idóneos.

“El Articulo 201, fracción III, inciso e) (del Código Nacional de Procedimientos Penales), dispone que es necesario que el imputado acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público, al formular la acusación. Lo que en el presente caso sí ocurrió (…) Además, como se anticipó, ninguno de los datos de prueba expuestos por la fiscalía, admite juicio de valor. En consecuencia, tampoco que sean excluidos por presuponer que se obtuvieron con trasgresión de derechos fundamentales”.

El fallo de la magistrada confirma la sentencia del juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, quien el 26 de septiembre de 2018 falló en contra de Duarte.

La magistrada expuso en su fallo que las videograbaciones de la audiencia en que fue condenado, el gobernador dijo estar informado de los alcances de acogerse al procedimiento abreviado, admemás de que renunció al juicio oral aceptó los delitos que le fueron imputados.

“Es así que, correctamente se tuvieron por cumplidos, uno a uno, los presupuestos para dictar sentencia de condena a Javier Duarte de Ochoa, mediante las reglas del procedimiento abreviado; desde luego, teniendo como base los datos de prueba expuestos en audiencia por la fiscalía”, dijo la magistrada.

Duarte, sin embargo, no está perdido. Podría recuperar su libertad en 2021 ya que la ley contempla en sólo tiene que cumplir la mitad de su condena y quedar libre bajo supervisión.